हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरी12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती

12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती

हिमाचल प्रदेश में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य में 230 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 29 Jan 2026 08:13 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य में 230 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 234 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. खास बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

1/6
इस भर्ती का विज्ञापन आयोग ने 21 जनवरी 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया था. इसके बाद 27 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 27 फरवरी 2026 तक चलेगी.
इस भर्ती का विज्ञापन आयोग ने 21 जनवरी 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया था. इसके बाद 27 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 27 फरवरी 2026 तक चलेगी.
2/6
अगर योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 पास होना जरूरी है. इसके अलावा ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने मैट्रिक के बाद आईटी या आईटीईएस से जुड़ा 1 या 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हो.
अगर योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 पास होना जरूरी है. इसके अलावा ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने मैट्रिक के बाद आईटी या आईटीईएस से जुड़ा 1 या 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हो.
Published at : 29 Jan 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
JOB Himachal Pradesh Jobs 12th Pass Government Jobs

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Mannat: गुड्डी ने किया याशिका पर हमला! युवी की गलती पड़ी सब पर भारी
Economic Survey 2025-26 Explained: India ki Growth Story, Inflation Relief & Budget 2026| Paisa Live
Budget 2026 से पहले Share Market में हलचल! इन Sectors में बन सकता है बड़ा मुनाफा | Paisa Live
Budget 2026 से पहले Share Market में हलचल! इन Sectors में बन सकता है बड़ा मुनाफा | Paisa Live
Bollywood News: दीपिका के बाद श्रद्धा कपूर? अल्लू अर्जुन की फिल्म AA23 को लेकर बड़ी चर्चा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
इंडिया
UGC New Rules: जनरल, SC, ST, OBC के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
SC, ST, OBC, जनरल के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
इंडिया
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
ट्रेंडिंग
खाटू श्याम मंदिर के बाहर भीख मांगने लगा यूट्यूबर, कुछ ही घंटों में मिल गए 4500; यूजर्स बोले- 'यही रह गया था बस'
खाटू श्याम मंदिर के बाहर भीख मांगने लगा यूट्यूबर, कुछ ही घंटों में मिल गए 4500; यूजर्स बोले- 'यही रह गया था बस'
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget