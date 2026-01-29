एक्सप्लोरर
12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती
हिमाचल प्रदेश में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य में 230 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 234 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. खास बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 29 Jan 2026 08:13 PM (IST)
12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती
