12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती

अगर योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 पास होना जरूरी है. इसके अलावा ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने मैट्रिक के बाद आईटी या आईटीईएस से जुड़ा 1 या 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हो.