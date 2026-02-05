एक्सप्लोरर
नोरा फतेही की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हुस्न की मलिका लगती है बॉलीवुड की 'डांस क्वीन'
Nora Fatehi Birthday Special: नोरा फतेही बॉलीवुड में अपनी ग्लैमरस पर्सनैलिटी, स्टाइल और शानदार डांस के लिए जानी जाती हैं. लेकिन डांस के साथ-साथ एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत भी हैं. देखें उनकी 10 तस्वीरें.
बॉलीवुड और ग्लोबल म्यूजिक की दुनिया की ग्लैमरस क्वीन नोरा फतेही ने हमेशा अपनी स्टाइल डांस और जबरदस्त पर्सनैलिटी से सबका ध्यान खींचा है. लेकिन सिर्फ उनकी डांसिंग स्किल ही नहीं उनका फैशन सेंस और खूबसूरत लुक भी फैंस को दीवाना बना देता है. अगर आप सोच रहे हैं कि ग्लैमर और स्टाइल का सही मिक्स कैसा होता है तो नोरा की ये तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफी है.
