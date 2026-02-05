हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नोरा फतेही की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हुस्न की मलिका लगती है बॉलीवुड की 'डांस क्वीन'

नोरा फतेही की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हुस्न की मलिका लगती है बॉलीवुड की 'डांस क्वीन'

Nora Fatehi Birthday Special: नोरा फतेही बॉलीवुड में अपनी ग्लैमरस पर्सनैलिटी, स्टाइल और शानदार डांस के लिए जानी जाती हैं. लेकिन डांस के साथ-साथ एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत भी हैं. देखें उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Feb 2026 07:30 PM (IST)
Nora Fatehi Birthday Special: नोरा फतेही बॉलीवुड में अपनी ग्लैमरस पर्सनैलिटी, स्टाइल और शानदार डांस के लिए जानी जाती हैं. लेकिन डांस के साथ-साथ एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत भी हैं. देखें उनकी 10 तस्वीरें.

बॉलीवुड और ग्लोबल म्यूजिक की दुनिया की ग्लैमरस क्वीन नोरा फतेही ने हमेशा अपनी स्टाइल डांस और जबरदस्त पर्सनैलिटी से सबका ध्यान खींचा है. लेकिन सिर्फ उनकी डांसिंग स्किल ही नहीं उनका फैशन सेंस और खूबसूरत लुक भी फैंस को दीवाना बना देता है. अगर आप सोच रहे हैं कि ग्लैमर और स्टाइल का सही मिक्स कैसा होता है तो नोरा की ये तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफी है.

1/10
बॉलीवुड इंडस्ट्री में नोरा फतेही को ग्लैमर और डांस क्वीन के तौर पर जाना जाता है.
बॉलीवुड इंडस्ट्री में नोरा फतेही को ग्लैमर और डांस क्वीन के तौर पर जाना जाता है.
2/10
हर बार जब वो कैमरे के सामने आती हैं उनके लुक स्टाइल और ग्रेस से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
हर बार जब वो कैमरे के सामने आती हैं उनके लुक स्टाइल और ग्रेस से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
Published at : 05 Feb 2026 07:30 PM (IST)
Nora Fatehi Bollywood Glamorous Look

