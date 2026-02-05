हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप

Shadab Jakati News: यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं. उन पर छत्तीसगढ़ की महिला ने शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप लगाए हैं.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Feb 2026 08:05 PM (IST)
Preferred Sources

मेरठ के फेमस यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. एक बार फिर शादाब जकाती की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. दरअसल छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक शादीशुदा महिला ने गुरुवार (5 फरवरी) को मेरठ के इंचौली थाने में यूट्यूबर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. महिला का कहना है कि उसके साथ करीब डेढ़ साल पहले से गलत व्यवहार किया जा रहा था, जिसका खुलासा अब सामने आया है. महिला सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाती है. अपने अकाउंट को आगे बढ़ाने और कमाई शुरू करने के लिए उसने एक यूट्यूबर से संपर्क किया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर वीडियो बनाने शुरू किए. 

महिला ने लगाए गंभीर आरोप

महिला का आरोप है कि शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यूट्यूबर अपने वादों से मुकर गया. पीड़िता का कहना है कि उसे चैनल से कमाई दिलाने और वीडियो से होने वाले मुनाफे में हिस्सा देने का झांसा दिया गया. इसके अलावा, उस पर घर के काम करवाने का दबाव बनाया गया. 

विरोध करने पर कथित तौर पर उसे डराया-धमकाया गया और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई. महिला का आरोप है कि इस दौरान उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया. हिम्मत जुटाकर उसने पूरे मामले की लिखित शिकायत इंचौली थाने में दी. 

शादाब की पत्नी पर लगाए मारपीट के आरोप

पीड़ित महिला ने यूट्यूबर शादाब जकाती की पत्नी पर मारपीट और धमकाने के आरोप भी लगाए हैं. शिकायत के बाद से उसे और उसके परिवार को धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं, जिससे वह डरी हुई है. पीड़िता के पति का कहना है कि यदि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो वे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे.

मामले पर क्या बोले पुलिस अधिकारी

मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पीड़िता के अनुसार उसकी पहचान फेसबुक के जरिए मुजफ्फरनगर निवासी सोनू प्रजापति से हुई थी. बातचीत बढ़ने के बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और बाद में दोनों ने आपसी सहमति से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह कर लिया. 

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Published at : 05 Feb 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
Shadab Jakati UP NEWS UP Police Meerut News
