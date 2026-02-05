हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM Modi Speech In Rajya Sabha: 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी', राज्यसभा में PM मोदी ने बताया कांग्रेस क्यों लगाती है ऐसे नारे

PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी', राज्यसभा में PM मोदी ने बताया कांग्रेस क्यों लगाती है ऐसे नारे

PM Modi Speech In Rajya Sabha: PM मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा कि मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 05 Feb 2026 07:02 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बयान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री के पद पर कैसे पहुंच गया है. कांग्रेस खुद को मोहब्बत की दुकान वाली कहती है. अब तो मोहब्बत की दुकान वाले मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं. कब्र खोदना उनका नारा नहीं भाव है. 

कांग्रेस PM मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहती है?

PM मोदी ने कहा कि हम विकसित भारत की जमीन तैयार कर रहे हैं. कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है. मोहब्बत की दुकान खोलने वाले 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' के नारे लगा रहे हैं. ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करती है. क्या ये संविधान का अपमान नहीं है. PM मोदी ने इसकी 7 बड़ी वजहें हैं:

  1. नेहरू जी ने देश के साथ अन्याय किया था. उन्होंने सिंधु जल समझौता करके बहुत बड़ी गलती की थी. हमने उस समझौते को एबेंस में डाल दिया, इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं.
  2. कांग्रेस की परेशानी कुछ और है. ये पचा नहीं पा रहे की मोदी यहां तक पहुंचा कैसे और पहुंचा तो पहुंचा मोदी टिका कैसे है, इसलिए एक ही रास्ता उनको लग रहा है की मोदी तेरी कब्र खुदेगी.
  3. कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को बल नहीं दिया. ये अपने घर के स्टार्टअप को भी ठीक नहीं कर पा रहे. हमारी सरकार ने आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट किया. लेकिन इनके पास एक ही रास्ता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी.
  4. पहले देश में बार-बार खबर आती थी सेना के पास गोला-बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है. बर्फ में खड़े होने के लिए जूते तक नहीं है. हमने देश जवानों के लिए खजाने खोल दिए. इसलिए उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है और मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं.
  5. कांग्रेस को लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उनकी जागीर है. कांग्रेस को यह तनाव है कि मोदी यहां तक कैसे पहुंचा है. नेहरू ने देश के साथ बहुत अन्याय किया था, हमने उसे सुधार दिया. हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए कब्र खोदना चाहते हैं.
  6. हम नॉर्थ ईस्ट में शांति लेकर आए और पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुसकर जवाब देते हैं, इसलिए वे मेरी कब्र खोदना चाहते हैं.
  7. हम आपरेशन सिंदूर करते हैं, जिससे उनको परेशानी होती है, इसलिए वे मोदी की कब्र खोदते हैं. माओवादी आतंक से निपटने के लिए कदम उठाते हैं.

25 सालों से सदन में मुझे गाली पड़ती है: PM मोदी

PM मोदी ने कहा कि इसके बाद भी वे बयान देंगे, देखो प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था. पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, जिसमें मोदी को इस संसद में गाली देने का काम न किया हो. मुझसे किसी ने पूछा था स्वास्थ्य का राज, मैंने कहा था कि दो किलोग्राम गाली खाता हूं. मोदी की कब्र ये क्यों खोदना चाहते हैं, ये नारा नहीं, इनके भीतर नफरत का प्रतिबिंब है.

खुद को राजा समझने वाले आर्थिक असमानता पर बोलते हैं: PM मोदी

PM मोदी ने कहा, 'मैंने जो चर्चा देखी, उससे मुझे लगता है कि इसका लेवल और ऊंचा होना चाहिए था. कांग्रेस ने सरकार में कई साल बिताए हैं, उन्हें ऊंचे लेवल की बहस पक्की करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने यह मौका भी गंवा दिया. देश ऐसे लोगों पर कैसे भरोसा कर सकता है? कल, मैं एक सम्मानित सदस्य को सुन रहा था जो खुद को 'राजा' कहने में बहुत गर्व महसूस करते हैं. लेकिन मुझे बताइए, जब कोई खुद को राजा समझने वाला आर्थिक असमानता के बारे में बोलता है, तो कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हम सच में ऐसे दिन देखने के लिए मजबूर हो गए हैं?

Published at : 05 Feb 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Indira Gandhi JAWAHAR LAL NEHRU PM Modi Speech In Rajya Sabha RajyaSabha Mohabbat Ki Dukan RAHUL GANDHI PM MODI SPEECH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
Delhi Missing People: दिल्ली में लापता लोगों पर पुलिस का बयान, 'किसी भी गिरोह की संलिप्तता नहीं'
दिल्ली में लापता लोगों पर पुलिस का बयान, 'किसी भी गिरोह की संलिप्तता नहीं'
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बॉलीवुड
वेडिंग रूमर्स के बीच बेबी बंप के साथ दिखीं एक्ट्रेस, शादीशुदा एक्टर संग तस्वीरें वायरल
वेडिंग रूमर्स के बीच बेबी बंप के साथ दिखीं एक्ट्रेस, शादीशुदा एक्टर संग तस्वीरें वायरल
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'देश के गरीबों को सलाम.. Congress के लिए गरीबों ने' | Parliament
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'देश के सामने चुनौतियां क्यों ना हों, 140 करोड़ समाधान हमारे पास है'
संसद में घमासान..कौन कर रहा जनता का नुकसान? | Rahul Gandhi | PM Modi
Khabar Gawah Hai: संसद में घमासान..कौन कर रहा जनता का नुकसान? | Congress Vs BJP | Megha Prasad |ABP
PM Modi Speech In Rajya Sabha: संसद में विपक्षी संसदों की नारेबाजी की गूंज तेज | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
Delhi Missing People: दिल्ली में लापता लोगों पर पुलिस का बयान, 'किसी भी गिरोह की संलिप्तता नहीं'
दिल्ली में लापता लोगों पर पुलिस का बयान, 'किसी भी गिरोह की संलिप्तता नहीं'
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बॉलीवुड
वेडिंग रूमर्स के बीच बेबी बंप के साथ दिखीं एक्ट्रेस, शादीशुदा एक्टर संग तस्वीरें वायरल
वेडिंग रूमर्स के बीच बेबी बंप के साथ दिखीं एक्ट्रेस, शादीशुदा एक्टर संग तस्वीरें वायरल
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल में हुई IND-PAK टक्कर, तो क्या करेगा पाकिस्तान? कप्तान सलमान आगा ने बताया
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल में हुई IND-PAK टक्कर, तो क्या करेगा पाकिस्तान?
इंडिया
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'उम्र को देखते हुए खरगे जी बैठकर नारेबाजी करें', राज्यसभा में PM मोदी ने नेता विपक्ष पर कसा तंज
'उम्र को देखते हुए खरगे जी बैठकर नारेबाजी करें', राज्यसभा में PM मोदी ने नेता विपक्ष पर कसा तंज
शिक्षा
सीबीएसई ने जारी किया CTET एग्जाम का एडमिट कार्ड, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड
सीबीएसई ने जारी किया CTET एग्जाम का एडमिट कार्ड, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड
यूटिलिटी
लखपति दीदी योजना में कौन कर सकता है आवेदन, किन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत?
लखपति दीदी योजना में कौन कर सकता है आवेदन, किन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत?
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget