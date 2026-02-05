हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kitchen Oil Spill Cleaning: किचन में पड़ गए हैं तेल के दाग तो करें ये काम, मिनटों में हो जाएंगे छूमंतर

Kitchen Oil Spill Cleaning: किचन में पड़ गए हैं तेल के दाग तो करें ये काम, मिनटों में हो जाएंगे छूमंतर

Grease Removal Home Remedies: किचन में तेल गिरने के बाद यह काफी अजीब लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर तेल गिर जाए, तो आप इसको कैसे साफ कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के.

05 Feb 2026 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

Remove Oil From Kitchen Floor: किचन में तेल गिर जाए तो पूरा मूड खराब हो जाता है. एक पल आप तड़का लगा रहे होते हैं और अगले ही पल फर्श या काउंटर पर फिसलन भरा तेल फैल जाता है, जो गिरने का खतरा भी बना देता है. ऐसे में ज्यादातर लोग तुरंत टिश्यू पेपर उठाते हैं, लेकिन इससे तेल और फैल जाता है और सफाई मुश्किल हो जाती है. अच्छी बात यह है कि तेल साफ करने के आसान और असरदार तरीके आपके किचन में पहले से मौजूद चीजों से ही किए जा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में.

नमक हो सकता है कारगर

तेल फैलने पर सबसे पहले नमक काम आता है. यह सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि तेल सोखने में भी कमाल का है. जहां तेल गिरा हो वहां मोटी परत में नमक डालें और एक-दो मिनट छोड़ दें. नमक तेल को सोख लेता है, जिसे बाद में कपड़े या पेपर टॉवल से आसानी से हटाया जा सकता है. बड़े दागों के लिए मोटा नमक ज्यादा असरदार रहता है.

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा भी तेल साफ करने में बेहद कारगर है. इसे तेल पर डालकर कुछ मिनट इंतज़ार करें और फिर झाड़ू या कपड़े से साफ कर लें. यह न सिर्फ तेल सोखता है, बल्कि बदबू भी खत्म करता है. अगर तेल फर्श पर गिरा हो तो बेकिंग सोडा डालकर सूखे पोछे से उठाना ज्यादा आसान रहता है.

कॉर्नस्टार्च

अगर तेल ज्यादा मात्रा में फैल गया हो, तो कॉर्नस्टार्च बहुत काम आता है. इसे तेल पर अच्छे से छिड़क दें और 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें. यह गाढ़े तेल को भी जल्दी सोख लेता है और फैलने से रोकता है. इसके बाद इसे झाड़ू, वैक्यूम या कपड़े से हटा सकते हैं.

बेकिंग सोडा

कभी-कभी घर में नमक या बेकिंग सोडा न हो, तो साधारण आटा भी काम आ सकता है. तेल पर आटा डालें, कुछ मिनट रुकें और फिर साफ कर लें. बाद में हल्के गीले कपड़े से पोंछने पर सतह बिल्कुल साफ दिखती है. यह इमरजेंसी में बहुत काम का तरीका है. इससे तेल जल्दी साफ हो सकता है.

डिशवॉशिंग लिक्विड या गुनगुना पानी 

जो तेल आसानी से न निकले, उसके लिए डिशवॉशिंग लिक्विड और गुनगुना पानी सबसे बेहतर उपाय है. साबुन तेल के कणों को तोड़ देता है, जिससे दाग आसानी से साफ हो जाते हैं. चूल्हे या काउंटर पर जमे तेल के लिए घोल को कुछ देर छोड़कर फिर रगड़ना ज्यादा असरदार होता है. इससे बिना ज्यादा परेशानी के यह साफ हो सकता है. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

05 Feb 2026 06:08 PM (IST)
