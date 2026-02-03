एक्सप्लोरर
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन ऑयल में निकली भर्ती; अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पाइपलाइन डिवीजन में अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, इच्छुक उम्मीदवार तय तारीख तक आवेदन कर सकते हैं.
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पाइपलाइन डिवीजन में अप्रेंटिसशिप भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत देश के अलग-अलग रीजन में कुल 394 पद भरे जाएंगे.आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है.
