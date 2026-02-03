12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन ऑयल में निकली भर्ती; अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पाइपलाइन डिवीजन में अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, इच्छुक उम्मीदवार तय तारीख तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 03 Feb 2026 09:57 AM (IST)
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पाइपलाइन डिवीजन में अप्रेंटिसशिप भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत देश के अलग-अलग रीजन में कुल 394 पद भरे जाएंगे.आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है.

IOCL की ओर से यह भर्ती पाइपलाइन डिवीजन के अंतर्गत निकाली गई है. इसमें टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल दोनों तरह के अप्रेंटिस पद शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें भविष्य में बेहतर करियर के अवसर मिल सकेंगे.
इस भर्ती में कुल 394 पद उपलब्ध हैं.ईस्टर्न रीजन में 101 पद, वेस्टर्न रीजन में 136 पद, नॉर्दर्न रीजन में 54 पद, साउदर्न रीजन में 40 पद और साउथ-ईस्टर्न रीजन में 36 पद रखे गए हैं. उम्मीदवार अपने रीजन के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 03 Feb 2026 09:57 AM (IST)
