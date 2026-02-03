12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन ऑयल में निकली भर्ती; अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू

IOCL की ओर से यह भर्ती पाइपलाइन डिवीजन के अंतर्गत निकाली गई है. इसमें टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल दोनों तरह के अप्रेंटिस पद शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें भविष्य में बेहतर करियर के अवसर मिल सकेंगे.