सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, 390 पदों पर निकली भर्ती, यहां पढ़ें डिटेल्स

सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, 390 पदों पर निकली भर्ती, यहां पढ़ें डिटेल्स

गोवा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 390 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 02 Feb 2026 06:07 PM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गोवा से एक बड़ी खबर सामने आई है. गोवा कर्मचारी चयन आयोग (GSSC) ने गोवा सरकार के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 390 प्राथमिक शिक्षक पदों को भरा जाएगा. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल GSSC की आधिकारिक वेबसाइट gssc.goa.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

इस भर्ती अभियान के तहत गोवा के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मराठी और कोंकणी माध्यम के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे. इनमें से 352 पद मराठी माध्यम के लिए और 38 पद कोंकणी माध्यम के लिए निर्धारित किए गए हैं. इस तरह कुल मिलाकर 390 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी.
गोवा प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी. उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास की होनी चाहिए. इसके साथ ही उसके पास प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed / D.Ed) या फिर चार वर्षीय बीईएलएड डिग्री होनी चाहिए.
Published at : 02 Feb 2026 06:07 PM (IST)
