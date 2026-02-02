सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, 390 पदों पर निकली भर्ती, यहां पढ़ें डिटेल्स

गोवा प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी. उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास की होनी चाहिए. इसके साथ ही उसके पास प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed / D.Ed) या फिर चार वर्षीय बीईएलएड डिग्री होनी चाहिए.