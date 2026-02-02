सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, 390 पदों पर निकली भर्ती, यहां पढ़ें डिटेल्स

एक्सप्लोरर
सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, 390 पदों पर निकली भर्ती, यहां पढ़ें डिटेल्स
गोवा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 390 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आइए डिटेल्स जानते हैं...
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गोवा से एक बड़ी खबर सामने आई है. गोवा कर्मचारी चयन आयोग (GSSC) ने गोवा सरकार के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 390 प्राथमिक शिक्षक पदों को भरा जाएगा. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल GSSC की आधिकारिक वेबसाइट gssc.goa.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.
1/6
2/6
Published at : 02 Feb 2026 06:07 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
केंद्रीय विद्यालयों में बंपर भर्ती, स्पेशल एजुकेटर बनने का मौका मौका; जल्द शुरू होंगे आवेदन
नौकरी
6 Photos
12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती
नौकरी
6 Photos
UP में सरकारी नौकरी का मौका, लेखपाल पदों के लिए आवेदन जारी;लास्ट डेट से पहले करें आवेदन?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion