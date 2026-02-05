BEd को लेकर बड़ा अपडेट, यूपी सरकार ने जारी की अधिसूचना, जानें कब से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन

यूपी में बीएड में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है. बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी ने यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP BEd JEE) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही एडमिशन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया और अहम तारीखें भी सामने आ गई हैं. जो छात्र शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह मौका बेहद खास माना जा रहा है.

यूपी बीएड जेईई 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2026 से शुरू होगी. इच्छुक छात्र 10 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. यानी छात्रों को आवेदन करने के लिए करीब एक महीने का समय मिलेगा. आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा. इसके लिए छात्रों को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाना होगा.

अप्रैल में होगी प्रवेश परीक्षा

नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूपी बीएड जेईई 2026 की परीक्षा अप्रैल महीने में आयोजित की जाएगी. परीक्षा 20 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग तारीखों और शिफ्ट में हो सकती है. परीक्षा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी. परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को ही आगे काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा.

कौन कर सकता है आवेदन

यूपी बीएड एडमिशन 2026 के लिए कुछ जरूरी योग्यता तय की गई है. आवेदन करने वाले छात्र के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

जनरल और ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. वहीं एससी और एसटी वर्ग के छात्रों के लिए यह सीमा 45 प्रतिशत रखी गई है. अगर कोई छात्र बीई या बीटेक यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है, तो उसके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होना जरूरी है.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

यूपी बीएड जेईई 2026 के लिए आवेदन शुल्क भी तय कर दिया गया है. जनरल, ओबीसी और दूसरे राज्यों से आवेदन करने वाले छात्रों को 1400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं एससी और एसटी वर्ग के छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये रखा गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा.

ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले छात्र आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर दिख रहे UP BEd Admission 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी व पासवर्ड बनाएं.

अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें.

इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें.

अंत में फॉर्म सबमिट कर दें और उसका प्रिंटआउट रख लें.

