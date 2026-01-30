हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीकेंद्रीय विद्यालयों में बंपर भर्ती, स्पेशल एजुकेटर बनने का मौका मौका; जल्द शुरू होंगे आवेदन

केंद्रीय विद्यालयों में बंपर भर्ती, स्पेशल एजुकेटर बनने का मौका मौका; जल्द शुरू होंगे आवेदन

KVS ने स्पेशल एजुकेटर भर्ती 2026 के तहत PRT और TGT के 987 पदों पर भर्ती निकाली है.इस भर्ती के लिये आवेदन जल्द ही शुरू होंगे, यहां जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 30 Jan 2026 10:06 AM (IST)
KVS ने स्पेशल एजुकेटर भर्ती 2026 के तहत PRT और TGT के 987 पदों पर भर्ती निकाली है.इस भर्ती के लिये आवेदन जल्द ही शुरू होंगे, यहां जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने साल 2026 के लिए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर बड़ी भर्ती निकालने की तैयारी कर ली है. इस भर्ती के तहत देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में PRT और TGT स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी. कुल 987 पदों पर भर्तियां होंगी. आवेदन की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

1/6
इस भर्ती में PRT स्पेशल एजुकेटर के 494 पद और TGT स्पेशल एजुकेटर के 493 पद रखे गए हैं. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 45,000 रुपये से 55,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी. यह सैलरी अनुभव और पद के अनुसार तय की जाएगी, जिससे यह भर्ती उम्मीदवारों के लिए काफी आकर्षक बन जाती है.
इस भर्ती में PRT स्पेशल एजुकेटर के 494 पद और TGT स्पेशल एजुकेटर के 493 पद रखे गए हैं. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 45,000 रुपये से 55,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी. यह सैलरी अनुभव और पद के अनुसार तय की जाएगी, जिससे यह भर्ती उम्मीदवारों के लिए काफी आकर्षक बन जाती है.
2/6
KVS स्पेशल एजुकेटर भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्र सीमा भी तय की गई है. PRT स्पेशल एजुकेटर पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए, जबकि TGT स्पेशल एजुकेटर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 साल रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.
KVS स्पेशल एजुकेटर भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्र सीमा भी तय की गई है. PRT स्पेशल एजुकेटर पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए, जबकि TGT स्पेशल एजुकेटर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 साल रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.
Published at : 30 Jan 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
JOB KVS Recruitment 2026 KVS Special Educator Vacancy

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
दिल्ली NCR
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1: 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है रानी मुखर्जी की फिल्म?
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Virat Kohli का Instagram हो गया हैक या बना ली दूरी? | Indian Cricketer | Social Media | ABP News
Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Janhit: UGC के फैसले पर ब्रेक से विवाद खत्म? | UGC Act | Supreme Court | UGC New Rules Guidelines
Bharat Ki Baat: मिडिल क्लास में अब सोना खरीदना हो गया सपने जैसा | Gold Price | Financial Tips

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
दिल्ली NCR
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1: 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है रानी मुखर्जी की फिल्म?
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाई कनाडा की मुश्किल, 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी, बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई
ट्रंप का बड़ा एक्शन, कनाडा के बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई, टैरिफ बढ़ाने की दी धमकी
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
हेल्थ
भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?
भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?
ट्रेंडिंग
हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल
हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget