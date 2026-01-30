एक्सप्लोरर
केंद्रीय विद्यालयों में बंपर भर्ती, स्पेशल एजुकेटर बनने का मौका मौका; जल्द शुरू होंगे आवेदन
KVS ने स्पेशल एजुकेटर भर्ती 2026 के तहत PRT और TGT के 987 पदों पर भर्ती निकाली है.इस भर्ती के लिये आवेदन जल्द ही शुरू होंगे, यहां जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.
केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने साल 2026 के लिए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर बड़ी भर्ती निकालने की तैयारी कर ली है. इस भर्ती के तहत देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में PRT और TGT स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी. कुल 987 पदों पर भर्तियां होंगी. आवेदन की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.
Published at : 30 Jan 2026 10:06 AM (IST)
