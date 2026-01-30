केंद्रीय विद्यालयों में बंपर भर्ती, स्पेशल एजुकेटर बनने का मौका मौका; जल्द शुरू होंगे आवेदन

KVS स्पेशल एजुकेटर भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्र सीमा भी तय की गई है. PRT स्पेशल एजुकेटर पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए, जबकि TGT स्पेशल एजुकेटर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 साल रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.