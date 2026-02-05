एक्सप्लोरर
टेलीकॉम और फाइनेंस वालों के लिए खुशखबरी, BSNL में नौकरी का मौका; जानें पूरी डिटेल
सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड में सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती,इच्छुक उम्मीदवार बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और टेक्निकल या फाइनेंस फील्ड से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके काम की है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 120 रिक्त पद भरे जाएंगे.यह मौका खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो सरकारी टेलीकॉम सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं.
Published at : 05 Feb 2026 07:24 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
