टेलीकॉम और फाइनेंस वालों के लिए खुशखबरी, BSNL में नौकरी का मौका; जानें पूरी डिटेल

टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ कम से कम 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है. वहीं फाइनेंस स्ट्रीम के लिए उम्मीदवार का सीए या सीएमए पास होना जरूरी है.