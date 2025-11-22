एक्सप्लोरर
ECGC PO Recruitment 2025: 11 नवंबर से शुरू हो चुके रजिस्ट्रेशन, उम्मीदवारों के लिए आखिरी,जानें कब तक कर सकतें है आवेदन
ECGC ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है इच्छुक उम्मीदवार तारीख से पहले आवेदन करें...
ECGC ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती 2025 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है रजिस्ट्रेशन 11 नवंबर से चल रहे हैं और योग्य उम्मीदवार 02 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बैंकिंग सेक्टर में नौकरी चाहने वाले युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है.
Published at : 22 Nov 2025 07:00 AM (IST)
