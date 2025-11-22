हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीECGC PO Recruitment 2025: 11 नवंबर से शुरू हो चुके रजिस्ट्रेशन, उम्मीदवारों के लिए आखिरी,जानें कब तक कर सकतें है आवेदन

ECGC PO Recruitment 2025: 11 नवंबर से शुरू हो चुके रजिस्ट्रेशन, उम्मीदवारों के लिए आखिरी,जानें कब तक कर सकतें है आवेदन

ECGC ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है इच्छुक उम्मीदवार तारीख से पहले आवेदन करें...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Nov 2025 07:00 AM (IST)
ECGC ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है इच्छुक उम्मीदवार तारीख से पहले आवेदन करें...

ECGC ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती 2025 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है रजिस्ट्रेशन 11 नवंबर से चल रहे हैं और योग्य उम्मीदवार 02 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बैंकिंग सेक्टर में नौकरी चाहने वाले युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है.

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ecgc.in पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 02 दिसंबर है, जबकि 06 और 07 दिसंबर को अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में सुधार करने का अवसर भी प्राप्त करेंगे.
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ecgc.in पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 02 दिसंबर है, जबकि 06 और 07 दिसंबर को अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में सुधार करने का अवसर भी प्राप्त करेंगे.
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी गई है, जिसमें एससी/एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट शामिल है.
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी गई है, जिसमें एससी/एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट शामिल है.
शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उम्मीदवार के पास हिंदी या अंग्रेजी विषय में पोस्टग्रेजुएट डिग्री होना आवश्यक है इसके अलावा नोटिफिकेशन में दी गई अन्य योग्यताएँ भी पूरी करनी होंगी सभी अभ्यर्थियों को योग्यता से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उम्मीदवार के पास हिंदी या अंग्रेजी विषय में पोस्टग्रेजुएट डिग्री होना आवश्यक है इसके अलावा नोटिफिकेशन में दी गई अन्य योग्यताएँ भी पूरी करनी होंगी सभी अभ्यर्थियों को योग्यता से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
आवेदन शुल्क श्रेणी के आधार पर अलग-अलग रखा गया है सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए शुल्क अधिक निर्धारित है, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क कम है संपूर्ण शुल्क विवरण आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है.
आवेदन शुल्क श्रेणी के आधार पर अलग-अलग रखा गया है सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए शुल्क अधिक निर्धारित है, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क कम है संपूर्ण शुल्क विवरण आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है.
चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 200 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और समय 140 मिनट रहेगा परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी लागू है, जहाँ गलत उत्तर देने पर एक चौथाई अंक काटे जाएंगे.
चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 200 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और समय 140 मिनट रहेगा परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी लागू है, जहाँ गलत उत्तर देने पर एक चौथाई अंक काटे जाएंगे.
लिखित परीक्षा में रीजनिंग, इंग्लिश, सामान्य जागरूकता और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे विषय शामिल होंगे लिखित परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.
लिखित परीक्षा में रीजनिंग, इंग्लिश, सामान्य जागरूकता और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे विषय शामिल होंगे लिखित परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ECGC की वेबसाइट पर जाकर Apply Online लिंक पर क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी भरें दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से चेक कर लें अंत में फॉर्म का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ECGC की वेबसाइट पर जाकर Apply Online लिंक पर क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी भरें दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से चेक कर लें अंत में फॉर्म का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें.
Published at : 22 Nov 2025 07:00 AM (IST)
PO Recruitment JObs ECGC PO Vacancy 2025

