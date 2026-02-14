एक्सप्लोरर
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी,वित्त मंत्रालय में 75 पदों पर भर्ती शुरू,जानें आवेदन से जुडी जानकारी
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने GST अपीलीय ट्रिब्यूनल में 75 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली है. केंद्र सरकार से रिटायर कर्मचारी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप केंद्र सरकार से रिटायर हो चुके हैं और दोबारा नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने GST अपीलीय ट्रिब्यूनल में 75 पदों पर भर्ती निकाली है.ये भर्ती खास तौर पर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए है. आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 14 Feb 2026 02:32 PM (IST)
Tags :JObs GST Recruitment
