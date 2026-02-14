हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी,वित्त मंत्रालय में 75 पदों पर भर्ती शुरू,जानें आवेदन से जुडी जानकारी

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने GST अपीलीय ट्रिब्यूनल में 75 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली है. केंद्र सरकार से रिटायर कर्मचारी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 14 Feb 2026 02:32 PM (IST)
अगर आप केंद्र सरकार से रिटायर हो चुके हैं और दोबारा नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने GST अपीलीय ट्रिब्यूनल में 75 पदों पर भर्ती निकाली है.ये भर्ती खास तौर पर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए है. आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के जरिए कुल 75 पद भरे जाएंगे. इनमें ज्वाइंट रजिस्ट्रार (5), डिप्टी रजिस्ट्रार (6), प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी (10), असिस्टेंट रजिस्ट्रार (1), कोर्ट ऑफिसर (14), सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी (16) और प्राइवेट सेक्रेटरी (23) पद शामिल हैं.नियुक्ति प्रिंसिपल बेंच और देश की 31 राज्य बेंचों में होगी.
इन पदों के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल से रिटायर हुए हों. संबंधित पे लेवल पर काम का अनुभव जरूरी है. ज्यादातर पदों के लिए बैचलर डिग्री और प्रशासन या कोर्ट से जुड़े काम का अनुभव मांगा गया है. हर पद के लिए अनुभव अलग-अलग तय है, इसलिए नोटिफिकेशन जरूर देखें.
Published at : 14 Feb 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
JObs GST Recruitment

प्राइवेसी पॉलिसी

