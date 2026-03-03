सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज बेहद अहम दिन है. रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के पास आवेदन का आखिरी मौका बचा है. आरआरबी की ओर से ग्रुप डी के 22,195 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 मार्च तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 9 मार्च कर दिया गया है. जो उम्मीदवार अब तक किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के अलग-अलग रेलवे जोन में कुल 22195 पद भरे जाएंगे. पश्चिमी रेलवे मुंबई में 3148 पद, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली में 3537 पद, मध्य रेलवे मुंबई में 1979 पद, दक्षिणी रेलवे चेन्नई में 1036 पद, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में 1246 पद और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी में 1776 पद शामिल हैं. इसके अलावा अन्य जोन में भी बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती की जाएगी. यानी देश के अलग-अलग हिस्सों में नौकरी पाने का मौका है.

जरूरी योग्यता

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. 10वीं पास युवा इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सकते हैं.

उम्र सीमा



आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल तय की गई है. उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना?

फीस की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के लिए 250 रुपये फीस तय की गई है. खास बात यह है कि पहले चरण की परीक्षा में शामिल होने के बाद सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे. वहीं एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों की पूरी फीस लौटा दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं. वहां अपने आधार कार्ड या रेलवे अकाउंट की जानकारी दर्ज करके लॉग इन करें. इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी सावधानी से भरें. दस्तावेज अपलोड करें और अपनी श्रेणी के अनुसार फीस जमा करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें.





