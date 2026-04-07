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Jobs 2026: चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
Jobs 2026: डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने बंपर पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
चंडीगढ़ में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट (अंग्रेजी) के कुल 257 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. ये सभी पद ग्रुप ‘C’ के तहत नियमित आधार पर भरे जाएंगे.
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Published at : 07 Apr 2026 12:21 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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