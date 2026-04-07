ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल 2026 सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है और 26 अप्रैल 2026 रात 11:59 बजे तक चलेगी. परीक्षा शुल्क 29 अप्रैल 2026 तक जमा किया जा सकता है. लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट की तारीखें बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएंगी. उम्मीदवार आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.