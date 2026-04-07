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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीJobs 2026: चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका

Jobs 2026: चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका

Jobs 2026: डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने बंपर पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 07 Apr 2026 12:21 PM (IST)
Jobs 2026: डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने बंपर पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

चंडीगढ़ में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट (अंग्रेजी) के कुल 257 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. ये सभी पद ग्रुप ‘C’ के तहत नियमित आधार पर भरे जाएंगे.

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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल 2026 सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है और 26 अप्रैल 2026 रात 11:59 बजे तक चलेगी. परीक्षा शुल्क 29 अप्रैल 2026 तक जमा किया जा सकता है. लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट की तारीखें बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएंगी. उम्मीदवार आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल 2026 सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है और 26 अप्रैल 2026 रात 11:59 बजे तक चलेगी. परीक्षा शुल्क 29 अप्रैल 2026 तक जमा किया जा सकता है. लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट की तारीखें बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएंगी. उम्मीदवार आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.
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इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद क्लर्क के हैं. कुल 234 क्लर्क पदों पर भर्ती होगी, जिनमें अनारक्षित वर्ग के 115, अनुसूचित जाति के 36, अन्य पिछड़ा वर्ग के 68 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 15 पद शामिल हैं. इसके अलावा 23 पद भूतपूर्व सैनिकों और 24 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं.
इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद क्लर्क के हैं. कुल 234 क्लर्क पदों पर भर्ती होगी, जिनमें अनारक्षित वर्ग के 115, अनुसूचित जाति के 36, अन्य पिछड़ा वर्ग के 68 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 15 पद शामिल हैं. इसके अलावा 23 पद भूतपूर्व सैनिकों और 24 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं.
Published at : 07 Apr 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Education JObs Chandigarh Clerk Recruitment 2026 Chandigarh Steno Typist Vacancy

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