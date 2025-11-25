CCRH में निकली भर्ती के लिए आवेदन करना का लास्ट मौका, इस तरह करें तुरंत आवेदन

चयन प्रक्रिया भी पदों के हिसाब से अलग है. ग्रुप-A के पदों पर भर्ती कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और साक्षात्कार के आधार पर होगी. CBT में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 30 अंकों का इंटरव्यू देना होगा. वहीं ग्रुप-B और C के पदों पर चयन केवल CBT के आधार पर होगा, जिसमें उम्मीदवारों से 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, यानी हर गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक काटा जाएगा.