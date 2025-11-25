एक्सप्लोरर
CCRH में निकली भर्ती के लिए आवेदन करना का लास्ट मौका, इस तरह करें तुरंत आवेदन
केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने ग्रुप-A, B और C के 90 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है, जिसके लिए 5 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं.
केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH) ने ग्रुप-A, B और C के कुल 90 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आज से यानी 5 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 25 Nov 2025 05:08 PM (IST)
