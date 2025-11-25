हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
CCRH में निकली भर्ती के लिए आवेदन करना का लास्ट मौका, इस तरह करें तुरंत आवेदन

CCRH में निकली भर्ती के लिए आवेदन करना का लास्ट मौका, इस तरह करें तुरंत आवेदन

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने ग्रुप-A, B और C के 90 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है, जिसके लिए 5 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Nov 2025 05:08 PM (IST)
केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने ग्रुप-A, B और C के 90 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है, जिसके लिए 5 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं.

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH) ने ग्रुप-A, B और C के कुल 90 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आज से यानी 5 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

CCRH की यह भर्ती उन युवाओं के लिए बड़ा अवसर है जो रिसर्च ऑफिसर, जूनियर लाइब्रेरियन, एक्स-रे टेक्नीशियन जैसे पदों पर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2025 तय की गई है.
CCRH की यह भर्ती उन युवाओं के लिए बड़ा अवसर है जो रिसर्च ऑफिसर, जूनियर लाइब्रेरियन, एक्स-रे टेक्नीशियन जैसे पदों पर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2025 तय की गई है.
भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री भी अनिवार्य है. अलग-अलग पदों के अनुसार विषयों की पात्रता अलग-अलग हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए.
भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री भी अनिवार्य है. अलग-अलग पदों के अनुसार विषयों की पात्रता अलग-अलग हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए.
आयु सीमा पदों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है. कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु 18 वर्ष, कुछ के लिए 25 वर्ष, कुछ के लिए 27 वर्ष और कुछ के लिए 40 वर्ष तय की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की आयु छूट मिलेगी.
आयु सीमा पदों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है. कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु 18 वर्ष, कुछ के लिए 25 वर्ष, कुछ के लिए 27 वर्ष और कुछ के लिए 40 वर्ष तय की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की आयु छूट मिलेगी.
चयन प्रक्रिया भी पदों के हिसाब से अलग है. ग्रुप-A के पदों पर भर्ती कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और साक्षात्कार के आधार पर होगी. CBT में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 30 अंकों का इंटरव्यू देना होगा. वहीं ग्रुप-B और C के पदों पर चयन केवल CBT के आधार पर होगा, जिसमें उम्मीदवारों से 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, यानी हर गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक काटा जाएगा.
चयन प्रक्रिया भी पदों के हिसाब से अलग है. ग्रुप-A के पदों पर भर्ती कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और साक्षात्कार के आधार पर होगी. CBT में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 30 अंकों का इंटरव्यू देना होगा. वहीं ग्रुप-B और C के पदों पर चयन केवल CBT के आधार पर होगा, जिसमें उम्मीदवारों से 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, यानी हर गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक काटा जाएगा.
आवेदन शुल्क की बात करें तो ग्रुप-A पदों के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 1000 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि ग्रुप-B और C पदों के लिए यह शुल्क 500 रुपये तय है. एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है और वे बिना शुल्क या कम शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन शुल्क की बात करें तो ग्रुप-A पदों के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 1000 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि ग्रुप-B और C पदों के लिए यह शुल्क 500 रुपये तय है. एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है और वे बिना शुल्क या कम शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं.
उम्मीदवार CCRH की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करते समय सही दस्तावेज अपलोड करना और फीस जमा करना जरूरी है. फॉर्म सबमिट करने के बाद उम्मीदवारों को उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लेना चाहिए.
उम्मीदवार CCRH की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करते समय सही दस्तावेज अपलोड करना और फीस जमा करना जरूरी है. फॉर्म सबमिट करने के बाद उम्मीदवारों को उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लेना चाहिए.
Published at : 25 Nov 2025 05:08 PM (IST)
Embed widget