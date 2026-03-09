हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
केंद्रीय विद्यालय में शुरू होने वाला है एडमिशन प्रोसेस, बच्चे का दाखिला करवाना है तो तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट

ऐसे में जिन माता-पिता को अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना है, उन्हें अभी से जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए. सही डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार होने से आवेदन भरना आसान हो जाता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 09 Mar 2026 07:26 AM (IST)
केंद्रीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) मार्च 2026 में इस वर्ष के लिए आधिकारिक एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. ऐसे में जिन माता-पिता को अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना है, उन्हें अभी से जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए. सही डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार होने से आवेदन भरना आसान हो जाता है और किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है.

एडमिशन के लिए आवेदन का तरीका

क्लास 1 में एडमिशन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जबकि क्लास 2 से 12वीं तक (क्लास 11 को छोड़कर) एडमिशन ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए किया जाता है. क्लास 2 से 8 तक के लिए छात्र चयन प्राथमिकता श्रेणी और ऑफलाइन लॉटरी सिस्टम के आधार पर होता है. इन क्लासओं में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं होती है. 

एडमिशन प्रक्रिया कब शुरू हो सकती है?

पिछले साल केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन नोटिफिकेशन 5 मार्च को जारी किया गया था. आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक चली थी. इसी आधार पर इस वर्ष भी माना जा रहा है कि एडमिशन प्रक्रिया मार्च 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकती है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे. आधिकारिक जानकारी और फॉर्म के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर विजिट किया जा सकता है. 

किन क्लासओं में कैसे होता है एडमिशन?

1. क्लास 1- क्लास 1 का एडमिशन पूरी तरह ऑनलाइन होता है. इसमें लॉटरी  सिस्टम के आधार पर चयन किया जाता है और प्राथमिकता श्रेणियों को ध्यान में रखा जाता है. 

2. क्लास 2 से 8 - इन क्लासओं में एडमिशन ऑफलाइन लॉटरी सिस्टम के जरिए होता है. परीक्षा या टेस्ट नहीं लिया जाता है. 

3. क्लास 9 और 10 -इन क्लासओं में भी ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला होता है. 

4. क्लास 11 - क्लास 11 के लिए एडमिशन का नियम अलग हो सकता है और इसमें बोर्ड परीक्षा के अंक या अन्य मानदंड देखे जाते हैं. 

एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

केंद्रीय विद्यालय में आवेदन के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. इनमें मुख्य रूप से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि का प्रमाण, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे और माता-पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस या बीपीएल प्रमाण पत्र, सिंगल गर्ल चाइल्ड होने पर हलफनामा, कर्मचारी माता-पिता के लिए सेवा प्रमाण पत्र, दादा-दादी या अन्य परिजनों के साथ माता-पिता के संबंध का प्रमाण शामिल हैं. 
 
एडमिशन प्रक्रिया कैसे पूरी करें?

1. सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें.

2. इसके बाद चयन सूची  जारी की जाएगी.

3. अगर बच्चे का नाम चयन सूची में आता है, तो संबंधित विद्यालय में जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें.

4. लास्ट स्टेज में फीस जमा करने के बाद बच्चा पढ़ाई शुरू कर सकता है. क्लास 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर कोई फीस नहीं लिया जाता है. 

Published at : 09 Mar 2026 07:26 AM (IST)
Kendriya Vidyalaya Admission 2026 KVS Admission Process Kendriya Vidyalaya Admission KV Admission Documents KVS Online Application
Embed widget