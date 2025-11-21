कनाडा की सख्त पॉलिसियों से टूटा नौकरी का सपना, विदेशी वर्कर्स पर बढ़ी रोक और वीजा का लंबा इंतजार

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2025 के आखिर तक सिर्फ 2 लाख 2 हजार से ज्यादा वर्कर्स ही कनाडा पहुंच पाएंगे, जबकि टारगेट करीब 3 लाख 68 हजार का था. टेंपरेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम और इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम दोनों की एंट्री संख्या लगातार गिर रही है.