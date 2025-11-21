एक्सप्लोरर
कनाडा की सख्त पॉलिसियों से टूटा नौकरी का सपना, विदेशी वर्कर्स पर बढ़ी रोक और वीजा का लंबा इंतजार
कनाडा ने 2025 के लिए विदेशी वर्कर्स की एंट्री सीमित कर दी है, जिसके चलते भारतीय आवेदकों को वीजा में लंबा इंतजार और कई सख्त नियमों का सामना करना पड़ रहा है.
कनाडा में इस साल नौकरी का सपना देखने वालों को बड़ा झटका लगा है. इमिग्रेशन ट्रेंड बताते हैं कि सरकार जितने विदेशी वर्कर्स को 2025 में एंट्री देना चाहती थी, उससे काफी कम लोगों को वर्क वीजा मिल पाएगा.
Published at : 21 Nov 2025 06:21 PM (IST)
