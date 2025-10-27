बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा. वहां "Recruitment" सेक्शन में जाकर "Apply Online" लिंक पर क्लिक करें. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें. आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें.