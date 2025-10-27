एक्सप्लोरर
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 174 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 4 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने आपके लिए एक शानदार अवसर पेश किया है. यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 174 पदों पर भर्ती निकाली है. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 4 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 27 Oct 2025 07:28 PM (IST)
नौकरी
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
