हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीबाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स

बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स

बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 174 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 4 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 27 Oct 2025 07:28 PM (IST)
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 174 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 4 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने आपके लिए एक शानदार अवसर पेश किया है. यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 174 पदों पर भर्ती निकाली है. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 4 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

1/7
इस भर्ती के तहत 41 पद प्रोफेसर के लिए, 27 पद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 106 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आरक्षित किए गए हैं. ये सभी पद मेडिकल और हेल्थ साइंस के विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे.
इस भर्ती के तहत 41 पद प्रोफेसर के लिए, 27 पद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 106 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आरक्षित किए गए हैं. ये सभी पद मेडिकल और हेल्थ साइंस के विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे.
2/7
इस भर्ती में आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 2360 रुपये रखा गया है. वहीं एससी वर्ग के उम्मीदवारों को 1180 रुपये शुल्क देना होगा. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है.
इस भर्ती में आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 2360 रुपये रखा गया है. वहीं एससी वर्ग के उम्मीदवारों को 1180 रुपये शुल्क देना होगा. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है.
3/7
उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी. असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने वालों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 45 वर्ष और प्रोफेसर के लिए 50 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी. असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने वालों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 45 वर्ष और प्रोफेसर के लिए 50 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
4/7
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमएससी और पीएचडी की डिग्री होना ​आवश्यक है. इसके साथ ही संबंधित विषय में अनुभव और शोध कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, उनके चयन की संभावना अधिक होगी.
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमएससी और पीएचडी की डिग्री होना ​आवश्यक है. इसके साथ ही संबंधित विषय में अनुभव और शोध कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, उनके चयन की संभावना अधिक होगी.
5/7
आवेदन के समय उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. इनमें जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, पीएचडी और एमएससी की डिग्री, अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि हो), निवास प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र शामिल हैं.​
आवेदन के समय उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. इनमें जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, पीएचडी और एमएससी की डिग्री, अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि हो), निवास प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र शामिल हैं.​
6/7
चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रखी जाएगी. उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.
चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रखी जाएगी. उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.
7/7
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा. वहां
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा. वहां "Recruitment" सेक्शन में जाकर "Apply Online" लिंक पर क्लिक करें. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें. आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें.
Published at : 27 Oct 2025 07:28 PM (IST)
Tags :
JOB BFUHS Recruitment 2025 Baba Farid University Jobs

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत दिखाने....
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत...
राजस्थान
राजस्थान: राष्ट्रगान से शुरू होंगे स्कूल, राष्ट्रगीत पर खत्म, यूनिफॉर्म से हटेगी टाई, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान
राजस्थान: राष्ट्रगान से शुरू होंगे स्कूल, राष्ट्रगीत पर खत्म, यूनिफॉर्म से हटेगी टाई, शिक्षा मंत्री का ऐलान
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
अगली ODI सीरीज में Shreyas Iyer के 3 संभावित रिप्लेसमेंट, ऋषभ पंत समेत ये 3 खिलाड़ी ले सकते हैं जगह
अगली ODI सीरीज में श्रेयस अय्यर के 3 संभावित रिप्लेसमेंट, ऋषभ पंत समेत ये 3 खिलाड़ी ले सकते हैं जगह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत दिखाने....
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत...
राजस्थान
राजस्थान: राष्ट्रगान से शुरू होंगे स्कूल, राष्ट्रगीत पर खत्म, यूनिफॉर्म से हटेगी टाई, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान
राजस्थान: राष्ट्रगान से शुरू होंगे स्कूल, राष्ट्रगीत पर खत्म, यूनिफॉर्म से हटेगी टाई, शिक्षा मंत्री का ऐलान
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
अगली ODI सीरीज में Shreyas Iyer के 3 संभावित रिप्लेसमेंट, ऋषभ पंत समेत ये 3 खिलाड़ी ले सकते हैं जगह
अगली ODI सीरीज में श्रेयस अय्यर के 3 संभावित रिप्लेसमेंट, ऋषभ पंत समेत ये 3 खिलाड़ी ले सकते हैं जगह
बॉलीवुड
सुहाना या आर्यन, शाहरुख खान के किस बच्चे ने पढ़ाई के मामले में मारी बाजी
सुहाना या आर्यन, शाहरुख खान के किस बच्चे ने पढ़ाई के मामले में मारी बाजी
हेल्थ
Hand Sanitizer Cancer Risk: क्या हैंड सैनेटाइजर से भी हो सकता है कैंसर, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या हैंड सैनेटाइजर से भी हो सकता है कैंसर, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
यूटिलिटी
इस राज्य की लड़कियों के खातें में आएंगे 1.5 लाख रुपये, जानें कैसे मिलेगा लाभ
इस राज्य की लड़कियों के खातें में आएंगे 1.5 लाख रुपये, जानें कैसे मिलेगा लाभ
शिक्षा
देशभर में 8 हजार स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं, फिर भी तैनात हैं 20 हजार से ज्यादा टीचर; रिपोर्ट में हुआ खुलासा
देशभर में 8 हजार स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं, फिर भी तैनात हैं 20 हजार से ज्यादा टीचर; रिपोर्ट में हुआ खुलासा
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget