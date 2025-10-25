हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली 340 इंजीनियर पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन और कब तक मिलेगा मौका!

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली 340 इंजीनियर पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन और कब तक मिलेगा मौका!

BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 340 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन की अंतिम डेट 14 नवंबर 2025 तय की गई है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Oct 2025 08:16 AM (IST)
BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 340 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन की अंतिम डेट 14 नवंबर 2025 तय की गई है.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की तरफ से प्रोबेशनरी इं​जीनियर के बंपर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 14 नवंबर 2025 तक चलेगी. उम्मीदवार BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के तहत BEL में कुल 340 पदों को भरा जाएगा. इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पद शामिल हैं. सभी पद E-II ग्रेड में होंगे. चयनित उम्मीदवारों को BEL की विभिन्न यूनिट्स में देशभर में तैनात किया जाएगा.
इस भर्ती के तहत BEL में कुल 340 पदों को भरा जाएगा. इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पद शामिल हैं. सभी पद E-II ग्रेड में होंगे. चयनित उम्मीदवारों को BEL की विभिन्न यूनिट्स में देशभर में तैनात किया जाएगा.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित शाखा में बीई (BE) या बीटेक (B.Tech) की डिग्री होना आवश्यक है. उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करनी चाहिए.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित शाखा में बीई (BE) या बीटेक (B.Tech) की डिग्री होना आवश्यक है. उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करनी चाहिए.
इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और दूसरा साक्षात्कार के आधार पर होगा.CBT में उम्मीदवारों से तकनीकी और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में कम से कम 35% अंक हासिल करना जरूरी होगा.
इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और दूसरा साक्षात्कार के आधार पर होगा.CBT में उम्मीदवारों से तकनीकी और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में कम से कम 35% अंक हासिल करना जरूरी होगा.
वहीं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए यह न्यूनतम सीमा 30% रखी गई है. अंतिम चयन CBT और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के औसत से किया जाएगा, जिसमें 85% वेटेज CBT को और 15% इंटरव्यू को दिया गया है.
वहीं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए यह न्यूनतम सीमा 30% रखी गई है. अंतिम चयन CBT और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के औसत से किया जाएगा, जिसमें 85% वेटेज CBT को और 15% इंटरव्यू को दिया गया है.
भर्ती के लिए सामान्य, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपये रखा गया है. एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स-सर्विसमैन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है.
भर्ती के लिए सामान्य, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपये रखा गया है. एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स-सर्विसमैन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है.
BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाएं. Careers सेक्शन पर क्लिक करें. अब भर्ती से जुड़े लिंक लिंक पर जाएं. आवेदन फॉर्म में अपनी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.
BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाएं. Careers सेक्शन पर क्लिक करें. अब भर्ती से जुड़े लिंक लिंक पर जाएं. आवेदन फॉर्म में अपनी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.
Published at : 25 Oct 2025 08:16 AM (IST)
Education JObs

