भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली 340 इंजीनियर पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन और कब तक मिलेगा मौका!

इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और दूसरा साक्षात्कार के आधार पर होगा.CBT में उम्मीदवारों से तकनीकी और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में कम से कम 35% अंक हासिल करना जरूरी होगा.