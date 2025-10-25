एक्सप्लोरर
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली 340 इंजीनियर पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन और कब तक मिलेगा मौका!
BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 340 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन की अंतिम डेट 14 नवंबर 2025 तय की गई है.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की तरफ से प्रोबेशनरी इंजीनियर के बंपर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 14 नवंबर 2025 तक चलेगी. उम्मीदवार BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
