एक्सप्लोरर
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ट्रेनी इंजीनियर के 610 पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए आवेदन 24 सितंबर से 7 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने एक बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. यह खबर खासकर उन युवाओं के लिए खुशखबरी है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अब एक सुरक्षित और सम्मानजनक नौकरी की तलाश में हैं. BEL ने ट्रेनी इंजीनियर के कुल 610 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन प्रक्रिया कल यानी 24 सितंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवारों के पास 7 अक्टूबर 2025 तक का समय है.
Published at : 24 Sep 2025 10:51 AM (IST)
