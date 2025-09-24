हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन

BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन

BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ट्रेनी इंजीनियर के 610 पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए आवेदन 24 सितंबर से 7 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 24 Sep 2025 10:51 AM (IST)
BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ट्रेनी इंजीनियर के 610 पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए आवेदन 24 सितंबर से 7 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने एक बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. यह खबर खासकर उन युवाओं के लिए खुशखबरी है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अब एक सुरक्षित और सम्मानजनक नौकरी की तलाश में हैं. BEL ने ट्रेनी इंजीनियर के कुल 610 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन प्रक्रिया कल यानी 24 सितंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवारों के पास 7 अक्टूबर 2025 तक का समय है.

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही, उम्मीदवारों को अन्य शर्तें और पात्रताएं भी पूरी करनी होंगी, जिनकी जानकारी BEL की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही, उम्मीदवारों को अन्य शर्तें और पात्रताएं भी पूरी करनी होंगी, जिनकी जानकारी BEL की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.
इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष तय की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें राहत मिलेगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी. वहीं, ओबीसी वर्ग को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को अलग से छूट का लाभ दिया जाएगा.
इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष तय की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें राहत मिलेगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी. वहीं, ओबीसी वर्ग को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को अलग से छूट का लाभ दिया जाएगा.
चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन पैकेज मिलेगा. पहले वर्ष में उन्हें 30,000 प्रतिमाह दिया जाएगा. दूसरे वर्ष वेतन बढ़कर 35,000 प्रतिमाह हो जाएगा और तीसरे वर्ष तक यह 40,000 प्रतिमाह तक पहुंच जाएगा.
चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन पैकेज मिलेगा. पहले वर्ष में उन्हें 30,000 प्रतिमाह दिया जाएगा. दूसरे वर्ष वेतन बढ़कर 35,000 प्रतिमाह हो जाएगा और तीसरे वर्ष तक यह 40,000 प्रतिमाह तक पहुंच जाएगा.
BEL में भर्ती पूरी तरह मेरिट पर आधारित होगी. उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी, जो 90 मिनट की होगी. इस परीक्षा में 85 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. हर सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे. यानी परीक्षा में सफलता पाने के लिए उम्मीदवारों को सटीक तैयारी करनी होगी.
BEL में भर्ती पूरी तरह मेरिट पर आधारित होगी. उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी, जो 90 मिनट की होगी. इस परीक्षा में 85 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. हर सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे. यानी परीक्षा में सफलता पाने के लिए उम्मीदवारों को सटीक तैयारी करनी होगी.
सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 177 देना होगा. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है.
सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 177 देना होगा. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है.
इच्छुक उम्मीदवार BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरते समय सावधानी बरतना जरूरी है ताकि कोई गलती न हो. उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज सही और स्पष्ट रूप से अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना होगा. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.
इच्छुक उम्मीदवार BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरते समय सावधानी बरतना जरूरी है ताकि कोई गलती न हो. उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज सही और स्पष्ट रूप से अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना होगा. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.
Published at : 24 Sep 2025 10:51 AM (IST)
Photo Gallery

