हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजआखिर छोटे बाल क्यों रखते हैं फौजी? नियम जान आप भी रह जाएंगे हैरान

आखिर छोटे बाल क्यों रखते हैं फौजी? नियम जान आप भी रह जाएंगे हैरान

फौजी हेयर स्टाइल में सिर के किनारे और पीछे के बाल काफी छोटे कटे होते हैं. जबकि ऊपर के बाल थोड़े लंबे रखे जाते हैं. यह हेयरकट साफ-सुथरा और सिंपल होता है जिससे जवान हर समय ड्यूटी के लिए तैयार दिखते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 02 Jan 2026 08:04 AM (IST)
By : कविता गाडरी  | Updated at : 02 Jan 2026 08:04 AM (IST)

सेना में अनुशासन और नियमों का बहुत महत्व होता है. देश की सुरक्षा के लिए जवानों को हर समय कठिन और चुनौतीपूर्ण हालत में तैयार रहना पड़ता है. वहीं अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर सेना में जवानों को छोटे बाल ही क्यों रखने होते हैं. दरअसल यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी जिम्मेदारी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फौजी आखिर छोटे बाल क्यों रखते हैं और इसका नियम जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

1/7
दरअसल फौजी हेयर स्टाइल में सिर के किनारे और पीछे के बाल काफी छोटे कटे होते हैं. जबकि ऊपर के बाल थोड़े लंबे रखे जाते हैं. यह हेयरकट साफ-सुथरा और सिंपल होता है, जिससे जवान हर समय ड्यूटी के लिए तैयार दिखते हैं.
दरअसल फौजी हेयर स्टाइल में सिर के किनारे और पीछे के बाल काफी छोटे कटे होते हैं. जबकि ऊपर के बाल थोड़े लंबे रखे जाते हैं. यह हेयरकट साफ-सुथरा और सिंपल होता है, जिससे जवान हर समय ड्यूटी के लिए तैयार दिखते हैं.
2/7
वहीं मिलट्री हेयरकट सादगी, अनुशासन और कम रखरखाव का प्रतीक माना जाता है. यह न सिर्फ साफ-सफाई को दर्शाता है, बल्कि सेना में एकरूपता और गंभीरता को भी दिखता है. यही वजह है फौजी हेयर स्टाइल अनुशासन की पहचान बन चुका है.
वहीं मिलट्री हेयरकट सादगी, अनुशासन और कम रखरखाव का प्रतीक माना जाता है. यह न सिर्फ साफ-सफाई को दर्शाता है, बल्कि सेना में एकरूपता और गंभीरता को भी दिखता है. यही वजह है फौजी हेयर स्टाइल अनुशासन की पहचान बन चुका है.
Published at : 02 Jan 2026 08:04 AM (IST)
Military Short Hair Army Haircut Rules Why Soldiers Have Short Hair

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

