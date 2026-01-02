एक्सप्लोरर
आखिर छोटे बाल क्यों रखते हैं फौजी? नियम जान आप भी रह जाएंगे हैरान
फौजी हेयर स्टाइल में सिर के किनारे और पीछे के बाल काफी छोटे कटे होते हैं. जबकि ऊपर के बाल थोड़े लंबे रखे जाते हैं. यह हेयरकट साफ-सुथरा और सिंपल होता है जिससे जवान हर समय ड्यूटी के लिए तैयार दिखते हैं.
सेना में अनुशासन और नियमों का बहुत महत्व होता है. देश की सुरक्षा के लिए जवानों को हर समय कठिन और चुनौतीपूर्ण हालत में तैयार रहना पड़ता है. वहीं अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर सेना में जवानों को छोटे बाल ही क्यों रखने होते हैं. दरअसल यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी जिम्मेदारी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फौजी आखिर छोटे बाल क्यों रखते हैं और इसका नियम जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
