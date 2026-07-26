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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET PG 2026: खुल गई करेक्शन विंडो, 28 जुलाई तक सुधार का मौका

NEET PG 2026: खुल गई करेक्शन विंडो, 28 जुलाई तक सुधार का मौका

NEET PG 2026 : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है, जिन अभ्यर्थियों से आवेदन भरते समय कोई गलती हो गई थी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Jul 2026 07:41 AM (IST)
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NEET PG 2026 : NEET PG 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है. जिन अभ्यर्थियों से आवेदन भरते समय कोई गलती हो गई थी, उन्हें अब उसे ठीक करने का मौका मिलेगा. इसके अलावा बोर्ड ने सिटी इंटिमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी जरूरी तारीखों की जानकारी भी जारी कर दी है. ऐसे में उम्मीदवारों को तय समय के अंदर जरूरी बदलाव कर लेने चाहिए. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड कब आएगी. 

NEET PG 2026 की करेक्शन विंडो खुली

NBEMS ने NEET PG 2026 के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिन उम्मीदवारों को अपने आवेदन में बदलाव करना है, वे आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर 28 जुलाई तक करेक्शन कर सकते हैं. 

किन-किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव?

उम्मीदवार करेक्शन विंडो के दौरान आवेदन फॉर्म में कुछ तय जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं. इनमें  जन्म तिथि , जेंडर,  कैटेगरी, PwD स्टेटस, EWS स्टेटस, शैक्षणिक योग्यता शामिल हैं. हालांकि कुछ जानकारियों में बदलाव की अनुमति नहीं होगी. इनमें नाम, कैटेगरी, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता, परीक्षा शहर और मोबाइल नंबर शामिल है. 

फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन भी कर सकेंगे ठीक

NBEMS के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, जिन उम्मीदवारों की फोटो, सिग्नेचर या अंगूठे के निशान में कोई कमी या गलती होगी, वे 31 जुलाई से 8 अगस्त तक Image Scrutiny टैब के जरिए इन्हें सुधार सकेंगे. 

आवेदन फॉर्म में ऐसे करें सुधार

1. अगर आप अपने आवेदन फॉर्म में बदलाव करना चाहते हैं, तो  सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं. 

2. Examinations सेक्शन में जाकर NEET PG चुनें. 

3. Applicant Login पर क्लिक करें. 

4. अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके साइन इन करें. 

5. जिन जानकारियों में बदलाव की अनुमति है, उनमें सुधार करें. 

6. Save & Next पर क्लिक करें. 

7.आवेदन फॉर्म की दोबारा जांच करें और सबमिट कर दें. 

8. कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें. 

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सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड कब आएंगे?

NEET PG 2026 के लिए आवेदन में सुधार करने की आखिरी तारीख 28 जुलाई 2026 है. इसके बाद उम्मीदवार 31 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तक फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन जैसी इमेज से जुड़ी गलतियों को ठीक कर सकेंगे. सिटी इंटिमेशन स्लिप 11 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड 27 अगस्त 2026 को उपलब्ध कराया जाएगा. NEET PG 2026 की परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित होगी और रिजल्ट  साथ ही कट-ऑफ 30 सितंबर 2026 तक जारी हो सकते हैं. 

NEET PG 2026 का एग्जाम पैटर्न

NEET PG 2026 की परीक्षा में कुल 180 MCQs पूछे जाएंगे, जो 720 नंबरों के होंगे. परीक्षा पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा.  NBEMS की ओर से जारी जानकारी के अनुसार,  हर सही उत्तर पर 4 नंबर दिए जाएंगे. हर गलत उत्तर पर 1 नंबर काटा जाएगा. जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा, उन पर न तो नंबर मिलेंगे और न ही कोई नंबर काटा जाएगा. 

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Published at : 26 Jul 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
NEET PG 2026 NEET PG Correction Window NEET PG 2026 Admit Card NEET PG 2026 City Slip
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