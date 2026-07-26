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UPSC CMS 2026 एडमिट कार्ड जारी, 2 अगस्त से होगी परीक्षा

UPSC CMS 2026 परीक्षा का आयोजन 2 अगस्त 2026 रविवार को देशभर के मेडिकल परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहला पेपर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 26 Jul 2026 07:37 AM (IST)
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UPSC CMS Admit Card 2026: यूपीएससी ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वह ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने साफ किया है कि किसी भी उम्मीदवार को डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा. केवल ऑनलाइन जारी किया गया, एडमिट कार्ड ही मान्य होगा.

कब होगी UPSC CMS 2026 की परीक्षा? 

UPSC CMS 2026 परीक्षा का आयोजन 2 अगस्त 2026 रविवार को देशभर के मेडिकल परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहला पेपर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह परीक्षा समाप्त होने और अंतिम रिजल्ट घोषित होने तक अपने ई-एडमिट कार्ड की कॉपी सुरक्षित रखें. 

ऐसे डाउनलोड करें UPSC CMS 2026 एडमिट कार्ड 

  • UPSC CMS 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in
     पर जाए. 
  • इसके बाद होम पेज पर Combined Medical Services Examination 2026 e-Admit card लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें. 
  • जानकारी सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. 
  • इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या लेकर जाना होगा?

UPSC के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, वैलिड मूल फोटो पहचान पत्र, काला बॉल प्वाइंट पेन और पेंसिल और पारदर्शी पानी की बोतल ले जाना होगा. अगर एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार की फोटो स्पष्ट नहीं है, तो उन्हें एक फोटो पहचान पत्र के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जानी होगी. परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक सत्र के लिए निर्धारित परीक्षा घोषणा पत्र पर इन तस्वीरों को चिपकाने होगा. 

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किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध? 

  • मोबाइल फोन
  • स्मार्ट वॉच और डिजिटल घड़ियां
  • किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक या आईटी गैजेट 
  • कैलकुलेटर 
  • किताबें और नोट्स 
  • बैग और दूसरे कीमती सामान 

रिपोर्टिंग टाइम का रखें विशेष ध्यान 

उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम डेढ घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है. इस दौरान फेस ऑथेंटिकेशन, पहचान सत्यापन और फ्रिस्किंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. आयोग के अनुसार सुबह की शिफ्ट के लिए प्रवेश 9:00 बजे बंद हो जाएगा. दोपहर की शिफ्ट के लिए प्रवेश दोपहर 1:30बजे बंद कर दिया जाएगा. इन समय के बाद उम्मीदवारों को केंद्र के अंदर प्रवेश के अनुमति नहीं दी जाएगी. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 26 Jul 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
UPSC CMS 2026 UPSC CMS Admit Card 2026 UPSC Medical Exam UPSC CMS Hall Ticket
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