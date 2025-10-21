65 हजार चाहिए सैलरी तो आज ही करें अप्लाई, डाटा एनालिस्ट समेत इन पदों पर निकली वैकेंसी

टीआईएसएस की इस भर्ती में हर पद के लिए अलग योग्यता और अनुभव मांगा गया है. प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए उम्मीदवार के पास हेल्थ साइंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए और अंग्रेजी बोलने-लिखने का अच्छा ज्ञान जरूरी है. डेटा एनालिस्ट पद के लिए स्टैटिस्टिक्स, भूगोल या डेटा साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री आवश्यक है. वहीं, फील्ड इन्वेस्टिगेटर पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.