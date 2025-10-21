हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
65 हजार चाहिए सैलरी तो आज ही करें अप्लाई, डाटा एनालिस्ट समेत इन पदों पर निकली वैकेंसी

65 हजार चाहिए सैलरी तो आज ही करें अप्लाई, डाटा एनालिस्ट समेत इन पदों पर निकली वैकेंसी

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) ने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डेटा एनालिस्ट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, अकाउंटेंट और रिसर्च ऑफिसर सहित 42 पदों पर भर्ती निकाली है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Oct 2025 10:54 AM (IST)
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) ने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डेटा एनालिस्ट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, अकाउंटेंट और रिसर्च ऑफिसर सहित 42 पदों पर भर्ती निकाली है.

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) में काम करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. संस्थान ने कई पदों पर भर्ती निकाली है और आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है.

जो भी उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वे 22 अक्टूबर 2025 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं. इस तारीख के बाद किसी को भी मौका नहीं मिलेगा. आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.
जो भी उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वे 22 अक्टूबर 2025 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं. इस तारीख के बाद किसी को भी मौका नहीं मिलेगा. आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.
इस भर्ती के तहत कुल 42 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं. इनमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डाटा एनालिस्ट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, अकाउंटेंट और रिसर्च ऑफिसर के पद शामिल हैं. इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को जल्दी आवेदन करने की सलाह दी गई है ताकि आखिरी वक्त में किसी तरह की तकनीकी दिक्कत न हो.
इस भर्ती के तहत कुल 42 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं. इनमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डाटा एनालिस्ट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, अकाउंटेंट और रिसर्च ऑफिसर के पद शामिल हैं. इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को जल्दी आवेदन करने की सलाह दी गई है ताकि आखिरी वक्त में किसी तरह की तकनीकी दिक्कत न हो.
टीआईएसएस की इस भर्ती में हर पद के लिए अलग योग्यता और अनुभव मांगा गया है. प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए उम्मीदवार के पास हेल्थ साइंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए और अंग्रेजी बोलने-लिखने का अच्छा ज्ञान जरूरी है. डेटा एनालिस्ट पद के लिए स्टैटिस्टिक्स, भूगोल या डेटा साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री आवश्यक है. वहीं, फील्ड इन्वेस्टिगेटर पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
टीआईएसएस की इस भर्ती में हर पद के लिए अलग योग्यता और अनुभव मांगा गया है. प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए उम्मीदवार के पास हेल्थ साइंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए और अंग्रेजी बोलने-लिखने का अच्छा ज्ञान जरूरी है. डेटा एनालिस्ट पद के लिए स्टैटिस्टिक्स, भूगोल या डेटा साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री आवश्यक है. वहीं, फील्ड इन्वेस्टिगेटर पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप अकाउंटेंट पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कॉमर्स, अकाउंटेंसी या एलाइड साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. रिसर्च ऑफिसर के लिए भी स्टैटिस्टिक्स, भूगोल या डेटा साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य है. इन पदों के लिए अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है.
अगर आप अकाउंटेंट पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कॉमर्स, अकाउंटेंसी या एलाइड साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. रिसर्च ऑफिसर के लिए भी स्टैटिस्टिक्स, भूगोल या डेटा साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य है. इन पदों के लिए अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है.
वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार अलग-अलग सैलरी दी जाएगी. रिसर्च ऑफिसर को हर महीने 65,000, डाटा एनालिस्ट को 60,500, फील्ड इन्वेस्टिगेटर को 35,000 और अकाउंटेंट व प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को 45,000 तक का वेतन मिलेगा. यह सैलरी संस्थान के नियमों के तहत तय की जाएगी.
वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार अलग-अलग सैलरी दी जाएगी. रिसर्च ऑफिसर को हर महीने 65,000, डाटा एनालिस्ट को 60,500, फील्ड इन्वेस्टिगेटर को 35,000 और अकाउंटेंट व प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को 45,000 तक का वेतन मिलेगा. यह सैलरी संस्थान के नियमों के तहत तय की जाएगी.
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से की जाएगी. उम्मीदवारों को अपने रिज्यूमे के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी imsphc.uk@gmail.com पर भेजनी होगी. ईमेल भेजते समय यह ध्यान रखें कि सब्जेक्ट लाइन में उस पद का नाम जरूर लिखें, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं. उदाहरण के लिए “Application for the post of Field Investigator”.  
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से की जाएगी. उम्मीदवारों को अपने रिज्यूमे के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी imsphc.uk@gmail.com पर भेजनी होगी. ईमेल भेजते समय यह ध्यान रखें कि सब्जेक्ट लाइन में उस पद का नाम जरूर लिखें, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं. उदाहरण के लिए “Application for the post of Field Investigator”.  
Published at : 21 Oct 2025 10:54 AM (IST)
