एक्सप्लोरर
65 हजार चाहिए सैलरी तो आज ही करें अप्लाई, डाटा एनालिस्ट समेत इन पदों पर निकली वैकेंसी
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) ने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डेटा एनालिस्ट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, अकाउंटेंट और रिसर्च ऑफिसर सहित 42 पदों पर भर्ती निकाली है.
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) में काम करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. संस्थान ने कई पदों पर भर्ती निकाली है और आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है.
Published at : 21 Oct 2025 10:54 AM (IST)
नौकरी
65 हजार चाहिए सैलरी तो आज ही करें अप्लाई, डाटा एनालिस्ट समेत इन पदों पर निकली वैकेंसी
नौकरी
