JEE Advanced में हो सकता है बड़ा बदलाव, IIT कानपुर तैयार कर रहा नया परीक्षा मॉडल, जानें फॉर्मेट

रिपोर्ट्स के अनुसार, IIT कानपुर ने एक नया योग्यता आधारित प्रश्न सेट तैयार किया है. इस मॉडल का मकसद छात्रों की केवल याददाश्त नहीं बल्कि उनकी सोचने की क्षमता और कॉन्सेप्ट की समझ को जांचना है. अगर IIT रुड़की इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो इस वर्ष कुछ प्रश्नों को प्रायोगिक (पायलट टेस्ट) के रूप में शामिल किया जा सकता है. इससे भविष्य में JEE Advanced की परीक्षा का पूरा पैटर्न बदल सकता है और परीक्षा अधिक विश्लेषणात्मक और तर्क आधारित हो सकती है.