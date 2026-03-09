एक्सप्लोरर
JEE Advanced में हो सकता है बड़ा बदलाव, IIT कानपुर तैयार कर रहा नया परीक्षा मॉडल, जानें फॉर्मेट
IIT कानपुर ने एक नया योग्यता आधारित प्रश्न मॉडल तैयार किया है, जिसे इस वर्ष परीक्षा में प्रयोग के तौर पर शामिल किया जा सकता है. इस बार परीक्षा का आयोजन IIT रुड़की से किया जाएगा.
देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए होने वाली JEE Advanced 2026 परीक्षा को लेकर इस साल कुछ नए प्रयोग किए जा सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IIT कानपुर ने एक नया योग्यता आधारित प्रश्न मॉडल तैयार किया है, जिसे इस वर्ष परीक्षा में प्रयोग के तौर पर शामिल किया जा सकता है. इस बार परीक्षा का आयोजन IIT रुड़की द्वारा किया जाएगा. प्रस्तावित बदलावों का मुख्य उद्देश्य छात्रों की रटने की क्षमता के बजाय उनकी समझ, तर्क शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता को परखना है.तो आइए इस परीक्षा के पूरे फॉर्मेट और संभावित बदलावों को जानते हैं.
Published at : 09 Mar 2026 07:30 AM (IST)
