हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाJEE Advanced में हो सकता है बड़ा बदलाव, IIT कानपुर तैयार कर रहा नया परीक्षा मॉडल, जानें फॉर्मेट

JEE Advanced में हो सकता है बड़ा बदलाव, IIT कानपुर तैयार कर रहा नया परीक्षा मॉडल, जानें फॉर्मेट

IIT कानपुर ने एक नया योग्यता आधारित प्रश्न मॉडल तैयार किया है, जिसे इस वर्ष परीक्षा में प्रयोग के तौर पर शामिल किया जा सकता है. इस बार परीक्षा का आयोजन IIT रुड़की से किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Mar 2026 07:30 AM (IST)
IIT कानपुर ने एक नया योग्यता आधारित प्रश्न मॉडल तैयार किया है, जिसे इस वर्ष परीक्षा में प्रयोग के तौर पर शामिल किया जा सकता है. इस बार परीक्षा का आयोजन IIT रुड़की से किया जाएगा.

देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए होने वाली JEE Advanced 2026 परीक्षा को लेकर इस साल कुछ नए प्रयोग किए जा सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IIT कानपुर ने एक नया योग्यता आधारित प्रश्न मॉडल तैयार किया है, जिसे इस वर्ष परीक्षा में प्रयोग के तौर पर शामिल किया जा सकता है. इस बार परीक्षा का आयोजन IIT रुड़की द्वारा किया जाएगा. प्रस्तावित बदलावों का मुख्य उद्देश्य छात्रों की रटने की क्षमता के बजाय उनकी समझ, तर्क शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता को परखना है.तो आइए इस परीक्षा के पूरे फॉर्मेट और संभावित बदलावों को जानते हैं.

1/6
JEE Advanced 2026 की परीक्षा 17 मई 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी. परीक्षा दो सत्रों में होगी और दोनों पेपर देना जरूरी होगा. पेपर 1 का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और पेपर 2 का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है. हर पेपर की अवधि 3 घंटे होगी. दोनों पेपर में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे.
JEE Advanced 2026 की परीक्षा 17 मई 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी. परीक्षा दो सत्रों में होगी और दोनों पेपर देना जरूरी होगा. पेपर 1 का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और पेपर 2 का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है. हर पेपर की अवधि 3 घंटे होगी. दोनों पेपर में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे.
2/6
रिपोर्ट्स के अनुसार, IIT कानपुर ने एक नया योग्यता आधारित प्रश्न सेट तैयार किया है. इस मॉडल का मकसद छात्रों की केवल याददाश्त नहीं बल्कि उनकी सोचने की क्षमता और कॉन्सेप्ट की समझ को जांचना है. अगर IIT रुड़की इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो इस वर्ष कुछ प्रश्नों को प्रायोगिक (पायलट टेस्ट) के रूप में शामिल किया जा सकता है. इससे भविष्य में JEE Advanced की परीक्षा का पूरा पैटर्न बदल सकता है और परीक्षा अधिक विश्लेषणात्मक और तर्क आधारित हो सकती है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, IIT कानपुर ने एक नया योग्यता आधारित प्रश्न सेट तैयार किया है. इस मॉडल का मकसद छात्रों की केवल याददाश्त नहीं बल्कि उनकी सोचने की क्षमता और कॉन्सेप्ट की समझ को जांचना है. अगर IIT रुड़की इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो इस वर्ष कुछ प्रश्नों को प्रायोगिक (पायलट टेस्ट) के रूप में शामिल किया जा सकता है. इससे भविष्य में JEE Advanced की परीक्षा का पूरा पैटर्न बदल सकता है और परीक्षा अधिक विश्लेषणात्मक और तर्क आधारित हो सकती है.
Published at : 09 Mar 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
JEE Advanced 2026 JEE Advanced New Pattern IIT Kanpur Exam Model JEE Advanced Changes

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
केंद्रीय विद्यालय में शुरू होने वाला है एडमिशन प्रोसेस, बच्चे का दाखिला करवाना है तो तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट
केंद्रीय विद्यालय में शुरू होने वाला है एडमिशन प्रोसेस, बच्चे का दाखिला करवाना है तो तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट
शिक्षा
बंद होने वाली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन विंडो, नौकरी पाने के लिए 13 मार्च तक करें अप्लाई
बंद होने वाली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन विंडो, नौकरी पाने के लिए 13 मार्च तक करें अप्लाई
शिक्षा
UPSC CSE क्लियर होते ही क्या तुरंत नौकरी जॉइन कर लेते हैं कैंडिडेट्स, जानें क्या है पूरा प्रोसेस?
UPSC CSE क्लियर होते ही क्या तुरंत नौकरी जॉइन कर लेते हैं कैंडिडेट्स, जानें क्या है पूरा प्रोसेस?
शिक्षा
इस साल 15 हजार से ज्यादा भर्ती करेगा SSC, जारी किया वैकेंसी चार्ट
इस साल 15 हजार से ज्यादा भर्ती करेगा SSC, जारी किया वैकेंसी चार्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव डेस्क
एबीपी लाइव डेस्क
उच्चस्तरीय शिक्षा, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं से बेटियां बन रहीं आत्मनिर्भर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
दिल्ली NCR
Delhi Weather: मार्च में ही झुलसने लगी दिल्ली, 36 डिग्री तक पहुंचा पारा, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा!
मार्च में ही झुलसने लगी दिल्ली, 36 डिग्री तक पहुंचा पारा, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा!
क्रिकेट
IND VS NZ FINAL: टी-20 विश्वकप का खिताब जीतकर कप्तान सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'बुमराह एक राष्ट्रीय धरोहर हैं और...'
IND VS NZ FINAL: टी-20 विश्वकप का खिताब जीतकर कप्तान सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'बुमराह एक राष्ट्रीय धरोहर हैं और...'
क्रिकेट
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय
जनरल नॉलेज
Unique Car Law: इस देश में गाड़ी खरीदने से पहले देना होता है पार्किंग प्रूफ, जानें क्यों है ऐसा नियम लागू?
इस देश में गाड़ी खरीदने से पहले देना होता है पार्किंग प्रूफ, जानें क्यों है ऐसा नियम लागू?
हेल्थ
Kidney Health: किडनी को रखना है हेल्दी तो आज ही अपना लें ये 8 गोल्डन रूल्स, डॉक्टर की भी नहीं पड़ेगी जरूरत
किडनी को रखना है हेल्दी तो आज ही अपना लें ये 8 गोल्डन रूल्स, डॉक्टर की भी नहीं पड़ेगी जरूरत
ट्रेंडिंग
Video: ब्यॉयफ्रेंड की रिहाई के लिए टॉवर पर चढ़ी गर्लफ्रेंड, पुलिस के छूट गए पसीने; वीडियो वायरल
ब्यॉयफ्रेंड की रिहाई के लिए टॉवर पर चढ़ी गर्लफ्रेंड, पुलिस के छूट गए पसीने; वीडियो वायरल
ऑटो
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने सालगिरह पर पत्नी को गिफ्ट की यह लग्जरी कार, फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे आप
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने सालगिरह पर पत्नी को गिफ्ट की यह लग्जरी कार, फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे आप
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget