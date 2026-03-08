इस साल 15 हजार से ज्यादा भर्ती करेगा SSC, जारी किया वैकेंसी चार्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीइस साल 15 हजार से ज्यादा भर्ती करेगा SSC, जारी किया वैकेंसी चार्ट

आयोग के जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल कुल 15,130 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. यह भर्तियां केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संगठनों में की जाएंगी.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 08 Mar 2026 02:42 PM (IST)
केंद्र सरकार की नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए Staff Selection Commission (SSC) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी SSC Combined Graduate Level Examination (SSC CGL) 2025 के लिए अंतिम भर्ती चार्ट जारी कर दिया है. आयोग के जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल कुल 15,130 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. यह भर्तियां केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संगठनों में की जाएंगी.

हर साल की तरह इस बार भी CGL परीक्षा के जरिए बड़ी संख्या में ग्रेजुएट युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा. आयोग ने भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी के साथ यह भी बताया है कि उम्मीदवारों को अपनी पसंद के पद चुनने के लिए ऑप्शन-कम-प्रेफरेंस विंडो मार्च में खोली जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवारों की मदद के लिए आयोग ने वेबसाइट पर एक सैंपल ऑप्शन फॉर्म भी उपलब्ध कराया है, ताकि अभ्यर्थी पहले से समझ सकें कि वरीयता कैसे भरनी है. 

SSC की जारी अंतिम भर्ती चार्ट के अनुसार इस साल कुल 15,130 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इन पदों पर चयन CGL परीक्षा के जरिए किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में नियुक्ति दी जाएगी.  यह परीक्षा देश की सबसे लोकप्रिय सरकारी भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसके जरिए आयकर विभाग, केंद्रीय सचिवालय, सीबीआई, कस्टम, ऑडिट विभाग जैसे कई प्रतिष्ठित विभागों में नौकरी पाने का अवसर मिलता है. 

अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षित पद

आयोग के जारी आंकड़ों में सभी वर्गों के लिए आरक्षण के अनुसार पद तय किए गए हैं. जिसमें अनारक्षित (UR) 6,464 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)  3,834 पद, अनुसूचित जाति (SC)  2,223 पद, अनुसूचित जनजाति (ST)  1,134 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 1,475 पद शामिल हैं. इस तरह सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण नियमों के अनुसार भर्ती में अवसर दिया जाएगा. 

मार्च में खुलेगी ऑप्शन-कम-प्रेफरेंस विंडो

SSC ने जानकारी दी है कि CGL 2025 के तहत विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों को अपनी पसंद के पदों की वरीयता भरनी होगी. इसके लिए आयोग 9 मार्च से ऑप्शन-कम-प्रेफरेंस विंडो खोलेगा.  उम्मीदवारों को इस विंडो के दौरान ऑनलाइन लॉगिन करके यह बताना होगा कि वे किन-किन पदों को प्राथमिकता देना चाहते हैं. इसी के आधार पर अंतिम चयन और पद आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. अभ्यर्थियों को सुविधा देने के लिए आयोग ने अपनी वेबसाइट पर सैंपल ऑप्शन फॉर्म भी जारी किया है. यह फॉर्म सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ताकि उम्मीदवार समझ सकें कि असली फॉर्म में जानकारी कैसे भरनी है. असली वरीयता केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी.

ऑप्शन भरने के बाद नहीं होगा बदलाव

फॉर्म में दिए गए घोषणा पत्र के अनुसार उम्मीदवारों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे जिस पद को चुन रहे हैं, उसके लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक मानदंड पूरे करते हैं. आयोग ने साफ किया है कि एक बार ऑप्शन अंतिम रूप से जमा करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी प्राथमिकताएं सोच-समझकर ही भरें, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाती है या जरूरी कागजात अधूरे होते हैं, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है. 

Published at : 08 Mar 2026 02:42 PM (IST)
