'दिल डिंग डोंग' पर लड़कियों ने मचा दिया धमाल, स्ट्रीट डांस का वीडियो वायरल
'दिल डिंग डोंग डिंग डोले' गाने पर तीन लड़कियों ने ऐसा शानदार स्ट्रीट डांस किया कि सोशल मीडिया पर वीडियो छा गया. दमदार स्टेप्स, गजब का तालमेल और शानदार एक्सप्रेशंस ने लोगों को उनका फैन बना दिया.
सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो इन दिनों लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. वायरल क्लिप में तीन लड़कियां बॉलीवुड के हिट गाने 'दिल डिंग डोंग डिंग डोले' पर ऐसा जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. शानदार स्टेप्स, गजब का तालमेल और भरपूर एनर्जी ने इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया है.
सिंक देखकर लोग हुए हैरान
वीडियो में तीनों लड़कियां एक साथ ऐसे डांस स्टेप्स करती दिखाई देती हैं कि देखने वालों की नजरें उन पर टिक जाती हैं. गाने की हर बीट पर उनका तालमेल इतना शानदार है कि पूरा परफॉर्मेंस किसी प्रोफेशनल डांस ग्रुप जैसा लगता है.
एनर्जी और एक्सप्रेशंस ने जीता दिल
डांस के दौरान लड़कियों के एक्सप्रेशंस और कॉन्फिडेंस भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. बिना किसी बड़े मंच या भारी-भरकम सेटअप के सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है। कई लोग वीडियो को बार-बार देख रहे हैं.
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यूजर्स ने जमकर की तारीफ
वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "गर्दा उड़ा दिया बहनों ने." दूसरे ने कहा, "इतना शानदार सिंक बहुत कम देखने को मिलता है." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "डांस देखकर पैर अपने आप थिरकने लगे." वीडियो को ____shxmoves_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
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डांस वीडियो बनाकर वायरल होने का बढ़ रहा चलन
सोशल मीडिया पर डांस वीडियो इसलिए जल्दी वायरल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझने के लिए किसी भाषा या खास जानकारी की जरूरत नहीं होती. अच्छे गाने, दमदार स्टेप्स, शानदार एक्सप्रेशंस और भरपूर एनर्जी लोगों का ध्यान कुछ ही सेकंड में खींच लेते हैं. अगर डांस करने वाले का कॉन्फिडेंस अलग हो या परफॉर्मेंस में कोई खास बात हो, तो लोग वीडियो को बार-बार देखते हैं, लाइक करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं. यही वजह है कि कई बार सड़क, स्कूल, शादी या किसी छोटे कार्यक्रम में किया गया साधारण सा डांस भी लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और रातों-रात वायरल हो जाता है.
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