Rajasthan Safai Karmchari भर्ती में 24,752 पदों पर मौका, ऐसे करें अप्लाई

Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026 : राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी भर्ती सामने आई है. स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान ने Safai Karmchari Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए कुल 24,752 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. भर्ती का विज्ञापन संख्या 01/2026 है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 28 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को उम्र, राजस्थान का मूल निवासी होने और जरूरी कार्य एक्सपीरियंस जैसी शर्तों को जरूर देख लेना चाहिए.

24,752 पदों पर होगी भर्ती

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में कुल 24,752 पद तय किए गए हैं. इनमें 24,277 पद Non-TSP क्षेत्र के लिए हैं, जबकि 475 पद TSP क्षेत्र में भरे जाएंगे. भर्ती में Non-TSP क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा पद रखे गए हैं.

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए योग्यता

इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण होना चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार के पास सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने का कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को विस्तृत नोटिफिकेशन में दी गई पात्रता शर्तों को ध्यान से जांचना होगा. उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए. उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी. पात्र उम्मीदवारों को भर्ती नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

आवेदन के लिए कितनी फीस?

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन करने वाले General कैटेगरी और दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं OBC, BC, SC और ST उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है. अगर जमा किए गए आवेदन में बदलाव करने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए 100 रुपये करेक्शन फीस देनी होगी. आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट के जरिए किया जा सकता है.

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Rajasthan Safai Karmchari भर्ती में ऐसे करें अप्लाई

1. उम्मीदवारों को सबसे पहले राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी होगी.

2. इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, डोमिसाइल और एक्सपीरियंस से जुड़ी डिटेल भरनी होगी.

3. फॉर्म भरने के बाद तय एक्सपीरियंस शुल्क जमा करके इसे सबमिट करना होगा. उम्मीदवार आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर 2026 है. फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है. परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जबकि रिजल्ट की तारीख बाद में बताई जाएगी. उम्मीदवारों को आगे की परीक्षा और भर्ती से जुड़े अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी होगी.

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