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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSSSC JE Agriculture Recruitment 2026: कृषि निदेशालय में सरकारी नौकरी का मौका, UPSSC ने निकाली 134 पदों पर भर्ती

UPSSSC JE Agriculture Recruitment 2026: कृषि निदेशालय में सरकारी नौकरी का मौका, UPSSC ने निकाली 134 पदों पर भर्ती

UPSSSC JE Agriculture Recruitment 2026 : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कृषि निदेशालय के तहत कनिष्ठ अभियंता (कृषि) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 17 Aug 2026 08:29 AM (IST)
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UPSSSC JE Agriculture Recruitment 2026 : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है. अगर आपने PET-2025 दिया है और कृषि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, तो आपके लिए यह भर्ती खास हो सकती है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कृषि निदेशालय के तहत कनिष्ठ अभियंता (कृषि) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 134 पद भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2026 तक फॉर्म भर सकेंगे. ऐसे में आवेदन शुरू होने से पहले योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न और जरूरी तारीखों को जान लेना जरूरी है.

134 पदों पर होगी भर्ती

UPSSSC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कनिष्ठ अभियंता (कृषि) के कुल 134 पदों पर भर्ती होगी. इनमें 54 पद सामान्य वर्ग, 23 पद एससी, 1 पद एसटी, 43 पद ओबीसी और 13 पद ईडब्ल्यूएस के लिए तय हैं. भर्ती का नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2026 को जारी किया गया है. ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर से शुरू होंगे, जबकि आवेदन और शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है. आवेदन में संशोधन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर 2026 रखी गई है.

PET-2025 देना जरूरी

इस भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने UPSSSC PET-2025 में हिस्सा लिया है और उनके पास वैध स्कोरकार्ड है. PET-2025 में शून्य या निगेटिव स्कोर पाने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा. मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग PET-2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर होगी. आयोग विज्ञापित पदों की संख्या के करीब 15 गुना अभ्यर्थियों को श्रेणीवार मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएगा.

क्या है शैक्षणिक योग्यता?

आवेदन करने वाले उम्मीदवार का हाईस्कूल या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है. इसके साथ 3 वर्षीय कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए. डिप्लोमा उत्तर प्रदेश के बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष संस्थान से होना चाहिए और AICTE से अपूवड होना जरूरी है.  उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना भर्ती वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर होगी. आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.

कैसे होगी मुख्य परीक्षा?

मुख्य परीक्षा में कुल 100 सवाल और 100 नंबर होंगे. इसमें कृषि इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों से 65 प्रश्न, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से 15 प्रश्न और उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी से 20 प्रश्न होंगे. परीक्षा के लिए 2 घंटे मिलेंगे. गलत उत्तर देने पर तय का एक-चौथाई अंक काटा जाएगा. हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर की कटौती होगी.

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आवेदन के समय कितनी फीस?

सभी वर्गों के उम्मीदवारों को शुरुआती ऑनलाइन आवेदन के समय 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों से अलग से मुख्य परीक्षा शुल्क लिया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर PET-2025 रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्राप्त OTP की मदद से लॉगिन कर सकेंगे. इसके बाद आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरकर 25 रुपये की प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखना चाहिए.

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Published at : 17 Aug 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
UPSSSC Recruitment 2026 UPSSSC JE Agriculture Directorate Agriculture 134 Vacancy JE Agriculture Recruitment
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