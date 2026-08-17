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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप ने रिपोर्टर को ही बना दिया प्रेस सेक्रेटरी, लेविट का नाम लेकर क्या कहा?

ट्रंप ने रिपोर्टर को ही बना दिया प्रेस सेक्रेटरी, लेविट का नाम लेकर क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी जगह लेना मुश्किल होगा. साथ ही उन्होंने रिपोर्टर को ही ये पद भी ऑफर कर दिया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 17 Aug 2026 09:06 AM (IST)
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व्हाइट हाउस को भले ही अभी तक नया प्रेस सेक्रेटरी न मिला हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक नया उम्मीदवार जरूर मिल गया है. फॉक्स न्यूज की रिपोर्टर एलेक्सिस मैकडेम्स ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या कैरोलीन लेविट की जगह किसी और को लाया जा सकता है, तो उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया. 

कैरोलिन लेविट को लेकर क्या कहा
ट्रंप ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी जगह लेना मुश्किल होगा. इसके अलावा ट्रंप ने उनके नौकरी छोड़ने के फ़ैसले को लेकर भी मजाक किया. ट्रंप ने कैरोलिन लेविट के अपने 2 छोटे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, "मुझे पता चला कि कैरोलिन लेविट ट्रंप के मुकाबले अपने बच्चों को ज़्यादा पसंद करती हैं और मुझे इस बात की बहुत चिंता है." 

इसके बाद मैकडेम्स ने जब ट्रंप से पूछा कि लेविट के जाने के बाद वे व्हाइट हाउस के पोडियम पर किसे देखना चाहेंगे. ट्रंप ने मैकडेम्स से कहा कि आप. उन्होंने आगे कहा, "आप कैसी रहेंगी?" ऐसा लग रहा था मानो वह फॉक्स न्यूज़ की संवाददाता को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रहे हों.

रिपोर्टर की ही तारीफ करने लगे ट्रंप
इसके बाद ट्रंप ने पास खड़ी लेविट से इस सुझाव पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी और फिर मैकडेम्स के काम की तारीफ करने लगे. ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा से आपको पसंद करता आया हूं और साथ ही यह भी कहा कि वह यह काम बखूबी कर सकती हैं.

बता दें कि ये बातचीत इसलिए अहम थी क्योंकि ट्रंप ने लेविट की जगह लेने वाले किसी व्यक्ति के नाम का सार्वजनिक रूप से ऐलान नहीं किया है. मैकडेम्स ने पूछा था कि क्या वह इंटरव्यू के दौरान सिर्फ सुर्खियां बनाना चाहते हैं. हालांकि ट्रंप के जवाब से व्हाइट हाउस पोडियम की दौड़ में एक नया नाम चर्चा में जरूर आ गया है.

बता दें कि लेविट ने इस हफ़्ते की शुरुआत में घोषणा की कि वह अगस्त के आखिर में अपना पद छोड़ देंगी. उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार को ज़्यादा समय देना चाहती हैं क्योंकि उनके 2 छोटे बच्चे हैं. उन्होंने कहा कि नौकरी की जरूरतों के कारण उनकी भूमिका और उस तरह की मां बनने की उनकी इच्छा के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 17 Aug 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Donald Trump White House Karoline Leavitt Alexis McAdams
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