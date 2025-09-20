वेतन और सुविधाओं की बात करें तो इंजीनियर या अधिकारी के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों को 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा. प्रारंभिक मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह होगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता, एचआरए/आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं, ग्रेच्युटी, पीएफ, दुर्घटना बीमा, अवकाश नकदीकरण, LTC या LFA, वाहन रखरखाव प्रतिपूर्ति और प्रदर्शन आधारित बोनस जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी. सभी लाभों को मिलाकर चयनित उम्मीदवार का सालाना सकल पारिश्रमिक लगभग 17.7 लाख रुपये तक हो सकता है.