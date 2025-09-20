हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jobs 2025: लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स

Jobs 2025: लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स

IOCL ने ग्रेजुएट इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. चयनित कैंडिडेट्स को शानदार वेतन मिलेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Sep 2025 04:13 PM (IST)
IOCL ने ग्रेजुएट इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. चयनित कैंडिडेट्स को शानदार वेतन मिलेगा.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने ग्रेजुएट इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती में केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन शाखाओं के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर 2025, शाम 5 बजे तक आईओसीएल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का आयोजन 31 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा. परीक्षा देशभर के 44 शहरों में आयोजित होगी. सभी आवेदकों को प्रवेश पत्र 17 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराए जाएंगे. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड साथ लेकर आना अनिवार्य होगा. आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी और अंतिम तारीख 21 सितंबर तय की गई है.
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का आयोजन 31 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा. परीक्षा देशभर के 44 शहरों में आयोजित होगी. सभी आवेदकों को प्रवेश पत्र 17 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराए जाएंगे. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड साथ लेकर आना अनिवार्य होगा. आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी और अंतिम तारीख 21 सितंबर तय की गई है.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास बीई या बी.टेक की डिग्री होना जरूरी है. सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल वर्ग के उम्मीदवारों के लिए स्नातक में न्यूनतम 65% अंक होने चाहिए. वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55% अंक आवश्यक हैं. यह डिग्री केवल पूर्णकालिक पाठ्यक्रम से होनी चाहिए और एआईसीटीई या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ली गई होनी चाहिए.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास बीई या बी.टेक की डिग्री होना जरूरी है. सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल वर्ग के उम्मीदवारों के लिए स्नातक में न्यूनतम 65% अंक होने चाहिए. वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55% अंक आवश्यक हैं. यह डिग्री केवल पूर्णकालिक पाठ्यक्रम से होनी चाहिए और एआईसीटीई या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ली गई होनी चाहिए.
आयु सीमा के अनुसार सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2025 तक 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
आयु सीमा के अनुसार सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2025 तक 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी. पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें विषयगत ज्ञान, सामान्य योग्यता, तार्किक तर्क क्षमता और अंग्रेजी भाषा पर प्रश्न शामिल होंगे. इस परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद समूह चर्चा या समूह कार्य के माध्यम से उम्मीदवारों का मूल्यांकन होगा. अंतिम चरण में व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाएगा.
चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी. पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें विषयगत ज्ञान, सामान्य योग्यता, तार्किक तर्क क्षमता और अंग्रेजी भाषा पर प्रश्न शामिल होंगे. इस परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद समूह चर्चा या समूह कार्य के माध्यम से उम्मीदवारों का मूल्यांकन होगा. अंतिम चरण में व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाएगा.
आवेदन शुल्क की बात करें तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है. आवेदन पत्र में सुधार की सुविधा भी 21 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी.
आवेदन शुल्क की बात करें तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है. आवेदन पत्र में सुधार की सुविधा भी 21 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी.
वेतन और सुविधाओं की बात करें तो इंजीनियर या अधिकारी के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों को 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा. प्रारंभिक मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह होगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता, एचआरए/आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं, ग्रेच्युटी, पीएफ, दुर्घटना बीमा, अवकाश नकदीकरण, LTC या LFA, वाहन रखरखाव प्रतिपूर्ति और प्रदर्शन आधारित बोनस जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी. सभी लाभों को मिलाकर चयनित उम्मीदवार का सालाना सकल पारिश्रमिक लगभग 17.7 लाख रुपये तक हो सकता है.
वेतन और सुविधाओं की बात करें तो इंजीनियर या अधिकारी के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों को 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा. प्रारंभिक मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह होगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता, एचआरए/आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं, ग्रेच्युटी, पीएफ, दुर्घटना बीमा, अवकाश नकदीकरण, LTC या LFA, वाहन रखरखाव प्रतिपूर्ति और प्रदर्शन आधारित बोनस जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी. सभी लाभों को मिलाकर चयनित उम्मीदवार का सालाना सकल पारिश्रमिक लगभग 17.7 लाख रुपये तक हो सकता है.
Published at : 20 Sep 2025 04:13 PM (IST)
Education IOCL JObs IOCL Recruitment 2025

Embed widget