हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअर्जुन बिजलानी ने ससुर के निधन के बाद शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- चिंता मत करना, नेहा और अयान का ध्यान रखूंगा

अर्जुन बिजलानी ने ससुर के निधन के बाद शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- चिंता मत करना, नेहा और अयान का ध्यान रखूंगा

अर्जुन बिजलानी के ससुर की 1 जनवरी को डेथ गई. अब एक्टर ने ससुर को याद करते हुए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. साथ ही खूबसूरत लम्हों की यादों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Jan 2026 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

अर्जुन बिजलानी के ससुर ने हाल ही में दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद से अभी भी उनका परिवार शोक में डूबा हुआ है. साल 2026 की शुरुआत ही अर्जुन और उनकी पत्नी के लिए दर्दनाक रही. एक्टर अपने परिवार के संग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने दुबई गए हुए थे, उसी दौरान उनके ससुर की तबीयत बिगड़ गई.

ऐसे में अर्जुन और उनकी वाइफ नेहा को वेकेशन बीच में ही छोड़ वापस आना पड़ा. हालांकि, तमाम इलाजों के बाद भी उनके ससुर जिंदगी की जंग हार गए. पिता के इस तरह से चले जाने की वजह से नेहा बुरी तरह से बेहाल हो गईं और अर्जुन बिजलानी भी टूट गए हैं.

अर्जुन ने लिखा इमोशनल पोस्ट

अब ससुर की याद में उन्होंने इमोशनल पोस्ट शेयर किया और दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा है. अर्जुन ने दिवंगत ससुर से वादा किया है कि वो उनकी बेटी और नाती का ख्याल रखेंगे.अर्जुन बिजलानी के ससुर और नेहा स्वामी के पिता का स्ट्रोक की वजह से 1 जनवरी 2026 को निधन हो गया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arjun Bijlani 🧿 (@arjunbijlani)

ऐसे में एक्टर ने ससुर को याद करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में साफ तौर पर अर्जुन और उनके ससुर की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. तस्वीरों को शेयर करते हुए अर्जुन ने लिखा,'ॐ शांति पापा.आप की बातें और सीख हमेशा हमारे साथ रहेंगी. नेहा और अयान का पूरा ध्यान रखूंगा चिंता मत करना. आपको हमेशा प्यार.'

बता दें अर्जुन बिजलानी के ससुर राकेश चंद्र स्वामी ने 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. रिपोर्ट के अनुसार उन्हें अचानक स्ट्रोक आया था. जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया. वहां पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, पर वो बच नहीं सके. पिता के अचानक निधन की वजह से नेहा और अर्जुन समेत पूरे स्वामी और बिजलानी परिवार को गहरा सदमा लगा है.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, परिवार के एक सदस्य ने बताया कि घटना से पहले वो बिल्कुल स्वस्थ थे और रात का खाना खाने वाले थे. लेकिन, अचानक स्ट्रोक आया तो बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया. वहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया. पूरा परिवार सदमे में है, क्योंकि अर्जुन और नेहा अपनी छुट्टी पर जाने से पहले परिवार से मिले थे. ये एक अचानक आया झटका है और हम सभी इस स्थिति से उबरने की कोशिश कर रहे हैं.'

Published at : 06 Jan 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Arjun Bijlani Neha Swami
