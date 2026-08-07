मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNTA में कैसे तैयार होता है NEET का पेपर, कितने चरणों से गुजरता है?

NTA में कैसे तैयार होता है NEET का पेपर, कितने चरणों से गुजरता है?

NEET Paper Leak: सीबीआई ने आरोप लगाया है कि एनटीए के एक्सपर्ट्स ने पेपर तैयार करने और मॉडरेशन की प्रक्रिया के दौरान सवालों को याद किया और बाद में उन्हें बिचौलियों और कोचिंग नेटवर्क तक पहुंचाया.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Aug 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

NEET Paper Leak:  नीट यूजी 2026 पेपर लीक के मामले की जांच में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल 94 पेज की चार्ज शीट के अनुसार पेपर लीक साजिश परीक्षा से ठीक पहले नहीं, बल्कि कई महीने पहले शुरू हो गई थी. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एनटीए की ओर नियुक्त तीन विषय एक्सपर्ट्स ने पेपर तैयार करने और मॉडरेशन की प्रक्रिया के दौरान सवालों को याद किया और बाद में उन्हें बिचौलियों और कोचिंग नेटवर्क तक पहुंचाया.

सीबीआई के अनुसार, इस मामले में एनटीए के तीन एक्सपर्ट्स समेत कुल 13 आरोपी हैं और सभी न्यायिक हिरासत में हैं. चार्जशीट के अनुसार, आरोपियों के बीच बातचीत, मुलाकात और पैसों के लेनदेन के अलावा व्हाट्सएप चैट, टेलीग्राम मैसेज, पीडीएफ, पेपर की तस्वीर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फोरेंसिक जांच से भी जांच एजेंसी को अहम सबूत मिले हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि एनटीए में पेपर कैसे तैयार होता है और केंद्र तक पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया क्या होती है. 

पहले समझिए, नीट का पेपर कैसे तैयार होता है 

नीट का प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया एनटीए की ओर से चुने गए सब्जेक्ट एक्सपर्ट से शुरू होती है. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक्सपीरियंस शिक्षक और एक्सपर्ट्स प्रश्न तैयार करने वाली टीम का हिस्सा होते हैं. पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में एक्सपर्ट्स के लिए ऐसी व्यवस्था होती है, जिसमें वह बाहरी संपर्क से अलग रहकर प्रश्न पत्र तैयार करें. इसका उद्देश्य यही होता है कि तैयार किया जा रहे प्रश्नों की जानकारी परीक्षा से पहले बाहर न जाए. एक्सपर्ट्स अलग-अलग विषयों के प्रश्न तैयार करते हैं, इन प्रश्नों को मिलाकर एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है. नीट का प्रश्न पत्र निर्धारित सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयार होता है. प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद उनकी दोबारा जांच भी की जाती है.

फाइनल पेपर की फाइल रखी जाती है सुरक्षित 

प्रश्नों की जांच के बाद फाइनल प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रश्न पत्र की फाइल को सुरक्षित सिस्टम में रखा जाता है. उसके एक्सेस का रिकॉर्ड भी रखा जाता है. इसका मकसद यह पता करना होता है कि प्रश्न पत्र को किसने और कितनी बार एक्सेस किया है. इसके बाद फाइनल पेपर को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है. इस चरण में भी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहती है और प्रश्न पत्र तक पहुंच रखने वाले लोगों की संख्या सीमित रखने पर जोर दिया जाता है.

हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में छपता है पेपर 

प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग सामान्य तरीके से नहीं होती, इसके लिए अधिकृत प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है. प्रिंटिंग के दौरान सीसीटीवी निगरानी और सीमित कर्मचारियों की व्यवस्था होती है. पेपर की प्रिंटिंग के दौरान एनटीए की ओर से निगरानी के लिए अधिकारी भी मौजूद रहते हैं. सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होती, ताकि प्रश्न पत्र की जानकारी बाहर जाने की संभावना कम हो. 

ये भी पढ़ें-UGC ने जारी की 32 फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट, स्टूडेंट्स को किया अलर्ट

प्रिंटिंग होने के बाद बैंक वॉल्ट में पहुंचता है पेपर 

प्रश्न पत्र प्रिंट होने के बाद उसे सील बंद पैकेट में सुरक्षित तरीके से भेजा जाता है. इसे सीधे परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि बैंक के स्ट्रांग रूम या वॉल्ट में रखा जाता है. प्रश्न पत्र की सुरक्षा, जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका होती है. परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने के लिए निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस का सहयोग लिया जाता है. 

परीक्षा के दिन केंद्र पहुंचता है प्रश्न पत्र 

परीक्षा के दिन सील बंद प्रश्नों को बैंक से निकालकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाता है. उनके लिए पुलिस सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था होती है. उपलब्ध प्रोटोकॉल के अनुसार  प्रश्नपत्रों की आवाजाही के लिए जीपीएस निगरानी वाले वाहनों का भी इस्तेमाल किया जाता है. परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत सील बंद पैकेट खोले जाते हैं और इसके बाद प्रश्न पत्र छात्रों को दिया जाता है.

ये भी पढ़ें-क्या है JPSC-JSSC विवाद, क्यों फूट पड़ा छात्रों का गुस्सा?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Paper Leak CBI Investigation NEET Paper Leak NEET UG 2026 NTA Exam Process
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NTA में कैसे तैयार होता है NEET का पेपर, कितने चरणों से गुजरता है?
NTA में कैसे तैयार होता है NEET का पेपर, कितने चरणों से गुजरता है?
शिक्षा
क्या है JPSC-JSSC विवाद, क्यों फूट पड़ा छात्रों का गुस्सा?
क्या है JPSC-JSSC विवाद, क्यों फूट पड़ा छात्रों का गुस्सा?
शिक्षा
UGC ने जारी की 32 फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट, स्टूडेंट्स को किया अलर्ट
UGC ने जारी की 32 फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट, स्टूडेंट्स को किया अलर्ट
शिक्षा
Jamia Millia Islamia Spot Registration 2026: जामिया में एडमिशन का एक और मौका, खाली सीटों पर करें रजिस्ट्रेशन
जामिया में एडमिशन का एक और मौका, खाली सीटों पर करें रजिस्ट्रेशन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
इंडिया
आरक्षण पर Gen Z से मोहन भागवत बोले, 'उत्थान के लिए है, न कि कोई...'
आरक्षण पर Gen Z से मोहन भागवत बोले, 'उत्थान के लिए है, न कि कोई...'
बॉलीवुड
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ? बोलीं- ‘मैं 19 साल की उम्र में शादी...’
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह
क्रिकेट
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
इंडिया
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आनंदीबेन ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में किया गुजरात का जिक्र, अखिलेश यादव बोले- खुल गई पोल
आनंदीबेन ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में किया गुजरात का जिक्र, अखिलेश यादव बोले- खुल गई पोल
जनरल नॉलेज
भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है, कौन नहीं? जानें नियम
भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है, कौन नहीं? जानें नियम
ABP NEWS
एक बंद फ़्लैट में भीषण आग लग गई, फ़ायरफ़ाइटर्स के सामने सिलेंडर फट गया।
एक बंद फ़्लैट में भीषण आग लग गई, फ़ायरफ़ाइटर्स के सामने सिलेंडर फट गया।
ABP NEWS
सड़क के अचानक धंसने से लोगों की जान बाल-बाल बची।
सड़क के अचानक धंसने से लोगों की जान बाल-बाल बची।
ABP NEWS
महिलाएं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने पहुंचीं, आभार के नारे गूंज उठे।
महिलाएं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने पहुंचीं, आभार के नारे गूंज उठे।
ABP NEWS
छह लोगों का एक गिरोह ग्राहक बनकर दुकान में घुसा।
छह लोगों का एक गिरोह ग्राहक बनकर दुकान में घुसा।
ABP NEWS
जेन-ज़ी और मोहन भागवत पर कंगना का रिएक्शन वायरल हो गया है।
जेन-ज़ी और मोहन भागवत पर कंगना का रिएक्शन वायरल हो गया है।
Embed widget