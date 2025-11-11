हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस देश में भारत के 20 हजार रुपये बन जाते हैं इतने करोड़, रकम जान चौंक जाएंगे आप

इस देश में भारत के 20 हजार रुपये बन जाते हैं इतने करोड़, रकम जान चौंक जाएंगे आप

ईरान में भारतीय रुपये की कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है. 20 हजार रुपये वहां 9.5 करोड़ रियाल के बराबर हैं. हालांकि असली ताकत उतनी नहीं, पर शिक्षा और नौकरी के कुछ खास मौके मौजूद हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Nov 2025 04:34 PM (IST)
ईरान में भारतीय रुपये की कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है. 20 हजार रुपये वहां 9.5 करोड़ रियाल के बराबर हैं. हालांकि असली ताकत उतनी नहीं, पर शिक्षा और नौकरी के कुछ खास मौके मौजूद हैं.

अगर कोई आपसे कहे कि भारत के 20 हजार रुपये किसी देश में जाकर करोड़ों में बदल जाते हैं, तो शायद आप यकीन न करें.

ये देश है ईरान (Iran) जहां की मुद्रा रियाल (Iranian Rial) भारतीय रुपये के मुकाबले बहुत कमजोर है. यही वजह है कि जब कोई भारतीय वहां रुपये बदलवाता है, तो उसके हाथ में करोड़ों की गड्डियां आ जाती हैं.
ये देश है ईरान (Iran) जहां की मुद्रा रियाल (Iranian Rial) भारतीय रुपये के मुकाबले बहुत कमजोर है. यही वजह है कि जब कोई भारतीय वहां रुपये बदलवाता है, तो उसके हाथ में करोड़ों की गड्डियां आ जाती हैं.
1 भारतीय रुपया = 475.58 ईरानी रियाल है. यानी अगर आपके पास केवल 20,000 रुपये हैं, तो ईरान में यह रकम लगभग 9 करोड़ 51 लाख 16 हजार रियाल (9,51,16,000 Rial) के बराबर होगी. पहली बार यह सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह सच्चाई है.
1 भारतीय रुपया = 475.58 ईरानी रियाल है. यानी अगर आपके पास केवल 20,000 रुपये हैं, तो ईरान में यह रकम लगभग 9 करोड़ 51 लाख 16 हजार रियाल (9,51,16,000 Rial) के बराबर होगी. पहली बार यह सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह सच्चाई है.
ईरान कभी तेल संपन्न और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश था. लेकिन अमेरिका और अन्य देशों के प्रतिबंध, तेल निर्यात पर रोक और राजनीतिक अस्थिरता ने इसकी मुद्रा को कमजोर कर दिया. आज हालत यह है कि 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 47,000 रियाल तक पहुंच चुकी है.
ईरान कभी तेल संपन्न और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश था. लेकिन अमेरिका और अन्य देशों के प्रतिबंध, तेल निर्यात पर रोक और राजनीतिक अस्थिरता ने इसकी मुद्रा को कमजोर कर दिया. आज हालत यह है कि 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 47,000 रियाल तक पहुंच चुकी है.
ईरान में कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे University of Tehran, Sharif University of Technology और Amirkabir University अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं. भारतीय छात्र यहां इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल और आर्ट्स जैसे कोर्स किफायती फीस में कर सकते हैं.
ईरान में कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे University of Tehran, Sharif University of Technology और Amirkabir University अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं. भारतीय छात्र यहां इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल और आर्ट्स जैसे कोर्स किफायती फीस में कर सकते हैं.
भले ही रुपया वहां करोड़ों में बदल जाए, लेकिन जीवन-यापन सस्ता नहीं है. एक कप कॉफी 1,00,000 रियाल तक की होती है.
भले ही रुपया वहां करोड़ों में बदल जाए, लेकिन जीवन-यापन सस्ता नहीं है. एक कप कॉफी 1,00,000 रियाल तक की होती है.
रेस्टोरेंट में एक सामान्य भोजन 5 से 6 लाख रियाल तक का पड़ सकता है. जबकि विदेशी वस्तुएं और ब्रांडेड सामान बेहद महंगे हैं. इसलिए वहां जाकर आप करोड़पति तो बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी करोड़ों में ही होगा.
रेस्टोरेंट में एक सामान्य भोजन 5 से 6 लाख रियाल तक का पड़ सकता है. जबकि विदेशी वस्तुएं और ब्रांडेड सामान बेहद महंगे हैं. इसलिए वहां जाकर आप करोड़पति तो बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी करोड़ों में ही होगा.
Published at : 11 Nov 2025 04:34 PM (IST)
