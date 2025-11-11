इस देश में भारत के 20 हजार रुपये बन जाते हैं इतने करोड़, रकम जान चौंक जाएंगे आप

एक्सप्लोरर
इस देश में भारत के 20 हजार रुपये बन जाते हैं इतने करोड़, रकम जान चौंक जाएंगे आप
ईरान में भारतीय रुपये की कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है. 20 हजार रुपये वहां 9.5 करोड़ रियाल के बराबर हैं. हालांकि असली ताकत उतनी नहीं, पर शिक्षा और नौकरी के कुछ खास मौके मौजूद हैं.
अगर कोई आपसे कहे कि भारत के 20 हजार रुपये किसी देश में जाकर करोड़ों में बदल जाते हैं, तो शायद आप यकीन न करें.
Published at : 11 Nov 2025 04:34 PM (IST)
