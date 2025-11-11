इस देश में भारत के 20 हजार रुपये बन जाते हैं इतने करोड़, रकम जान चौंक जाएंगे आप

1 भारतीय रुपया = 475.58 ईरानी रियाल है. यानी अगर आपके पास केवल 20,000 रुपये हैं, तो ईरान में यह रकम लगभग 9 करोड़ 51 लाख 16 हजार रियाल (9,51,16,000 Rial) के बराबर होगी. पहली बार यह सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह सच्चाई है.