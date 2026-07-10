'नीतीश कुमार ने CM सम्राट को लगाई फटकार, बिहार में गिरने जा रही सरकार', तेज प्रताप का बड़ा दावा

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने सनसनीखेज दावा किया है. तेज प्रताप ने दावा किया है कि बिहार में सरकार गिरने वाली है. तेज प्रताप ने यह दावा ऐसे वक्त में किया है जब बांकीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे अभिषेक सिन्हा ने अपना नामांकन वापस लिया है.

शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) की शाम तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, "बिहार में बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है, और नीतीश कुमार ने सम्राट कहकर मुख्यमंत्री को फटकार लगाया है. ये मैंने आपको कहा था, भविष्यवाणी किया था. और मैं वृंदावन में हूं, बहुत जल्दी बिहार में जो सरकार है, बदल जाएगी."

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आज हुई है एनडीए की बैठक

बता दें कि आज सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए की बैठक बुलाई थी. इसमें एनडीए के सारे घटक दल के नेताओं को शामिल होना था. यह बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होना है. यह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है.

मीटिंग के बीच आई झटका वाली खबर

इस मीटिंग के बीच हैरान करने वाली खबर तब सामने आई जब बांकीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया. उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात की और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. यह पॉलिटिकल ड्रामा चल ही रहा था कि तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर हैरान करने वाला दावा किया है. अब देखना होगा कि तेज प्रताप के इस दावे में कितनी सच्चाई भविष्य में दिखती है.

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