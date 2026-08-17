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हिंदी न्यूज़शिक्षाKVS-NVS टियर-2 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट और फाइनल की जारी

KVS-NVS टियर-2 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट और फाइनल की जारी

सीबीएसई ने आज पहले चरण के पदों के लिए केवीएस और एनवीएस टियर 2 फाइनल रिजल्ट जारी किया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर लोगिन डिटेल्स के जरिए चेक कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Aug 2026 06:08 PM (IST)
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KVS NVS Tier 2 Result:  केवीएस और एनवीएस में अलग-अलग टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आयोजित टियर-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. सीबीएसई ने आज पहले चरण के पदों के लिए केवीएस और एनवीएस टियर 2 फाइनल रिजल्ट जारी किया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन डिटेल्स के जरिए चेक कर सकते हैं.

फिलहाल टियर 2 रिजल्ट पीजीटी (कंंप्यूटर साइंस), टीजीटी (कंंप्यूटर साइंस), फाइनेंस ऑफिसर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पदों के लिए जारी किया गया है. सीबीएसई के अनुसार दूसरे पदों का रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगाा. 

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इन पदों का जारी हुआ रिजल्ट 

सीबीएसई की ओर जारी रिजल्ट में पीजीटी, टीजीटी, फाइनेंस ऑफिसर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के पद शामिल है. वहीं रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना रिजल्ट सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा केवीएस और एनवीएस के पोर्टल पर भी देख सकते हैं. जिन पदों के लिए केवीएस और एनवीएस के बीच संगठन या क्षेत्र की वरीयता लागू है, उन उम्मीदवारों को भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन पोर्टल पर अपनी पसंद दर्ज करनी होगी. इसके अलावा उम्मीदवार सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की भी देख सकते हैं.  

इंटरव्यू और स्किल टेस्ट की तारीख बाद में 

पीजीटी (कंंप्यूटर साइंस), टीजीटी (कंंप्यूटर साइंस) और फाइनेंस ऑफिसर के पदों के लिए शाॅर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू कॉल लेटर इंटरव्यू शेड्यूल तय होने के बाद उनके संबंधित आवेदन लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे. वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए चयनित उम्मीदवारों के स्किल टेस्ट कॉल लेटर भी स्किल टेस्ट का शेड्यूल तैयार होने के बाद आवेदन पोर्टल पर जारी किए जाएंगे. 

ऐसे चेक करें केवीएस-एनवीएस टियर-2 रिजल्ट 

  • उम्मीदवार रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले सीबीएसई के ऑफिशियल cbse.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद होम पेज पर केवीएस-एनवीएस टियर 2 रिजल्ट 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
  • नए पेज पर मांगी गई, लॉगिन डिटेल दर्ज करके सबमिट करें.
  • इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा. 
  • उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट भी सुरक्षित रख सकते हैं. 

बाकी के पदों का रिजल्ट भी होगा जारी 

सीबीएसई ने बताया कि बाकी पदों के रिजल्ट को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और इन्हें आने वाले दिनों में अलग-अलग चरणों में जारी किया जाएगा. टियर 2 में सफल उम्मीदवार संबंधित पद के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे. इसमें इंटरव्यू, स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Aug 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Cbse Result Education News KVS NVS Result 2026 KVS NVS Tier 2 Result
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