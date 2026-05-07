हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाइंजीनियरों के लिए इफको में नौकरी पाने का शानदार मौका, जानें कितना मिलेगा वेतन?

इंजीनियरों के लिए इफको में नौकरी पाने का शानदार मौका, जानें कितना मिलेगा वेतन?

इफको ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन iffco.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.....

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 May 2026 07:20 AM (IST)
इफको ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन iffco.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.....

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह मौका उन युवाओं के लिए खास है जो एक बड़ी कंपनी में करियर बनाना चाहते हैं.

1/6
IFFCO GET Recruitment 2026 के तहत अलग-अलग इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पदों पर भर्ती की जा रही है. इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि आखिरी तारीख के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
IFFCO GET Recruitment 2026 के तहत अलग-अलग इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पदों पर भर्ती की जा रही है. इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि आखिरी तारीख के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
2/6
योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.टेक या बी.ई की डिग्री होना जरूरी है.मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, आईटी और कंप्यूटर साइंस जैसे कई ब्रांच के उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.साथ ही न्यूनतम अंक भी तय किए गए हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है.
योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.टेक या बी.ई की डिग्री होना जरूरी है.मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, आईटी और कंप्यूटर साइंस जैसे कई ब्रांच के उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.साथ ही न्यूनतम अंक भी तय किए गए हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है.
Published at : 07 May 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Education IFFCO GET 2026 IFFCO Recruitment Engineer Jobs 2026

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
कितनी है दिल्ली एम्स की फीस, हॉस्टल में एक महीने में कितना करना होता है खर्च? यहां जानें
कितनी है दिल्ली एम्स की फीस, हॉस्टल में एक महीने में कितना करना होता है खर्च? यहां जानें
शिक्षा
CTET Result 2026: CBSE ने फरवरी परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, DigiLocker से E-Certificate डाउनलोड शुरू
CBSE ने फरवरी परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, DigiLocker से E-Certificate डाउनलोड शुरू
शिक्षा
Bharat Innovates 2026: पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल
पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल
शिक्षा
UPSC के बाद कौन बनेगा IAS, कौन IPS? जानिए किसके हाथ में क्या कमान
UPSC के बाद कौन बनेगा IAS, कौन IPS? जानिए किसके हाथ में क्या कमान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव स्टोरी का काला जादू ! | Crime News |
Bharat Ki Baat : धमाकों से दहला Punjab , Jalandhar और Amritsar में ब्लास्ट | Punjab Blasts 2026
Sandeep Chaudhary: विपक्ष के फाइनल गेम पर पत्रकारों का सबसे सटीक विश्लेषण | Mamata | Rahul Gandhi
Campus Beats Season 6: नए Twists और Solid Dance Moves के साथ हुई वापसी
Thalapathy Vijay बने पॉलिटिक्स के सुपरस्टार, जीत के बाद Memes ने मचाया धमाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
खेल शुरू हुआ, अभी और खेला होगा, क्या ममता संभल लेगी?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में आंकड़ों की बाजीगरी, पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? गेमचेंजर TVK बहुमत से दूर
पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? बहुमत से दूर गेमचेंजर TVK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमीरपुर में यमुना नदी में पलटी नाव, 9 लोग थे सवार; 6 लापता, रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन
हमीरपुर में यमुना नदी में पलटी नाव, 9 लोग थे सवार; 6 लापता, रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन
क्रिकेट
क्या अब पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी टीम इंडिया? खेल मंत्रालय ने कर दिया सबकुछ साफ
क्या अब पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी टीम इंडिया? खेल मंत्रालय ने कर दिया सबकुछ साफ
इंडिया
बंगाल में खूनी खेल, शुभेंदु अधिकारी के PA की सरेआम गोली मारकर हत्या, मध्यग्राम में मची सनसनी
बंगाल में खूनी खेल, शुभेंदु अधिकारी के PA की सरेआम गोली मारकर हत्या, मध्यग्राम में मची सनसनी
चुनाव 2026
Election Results 2026 Live: शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या, तमिलनाडु में फिर चुनाव कराने की मांग, पढ़ें अपडेट
Live: शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या, तमिलनाडु में फिर चुनाव कराने की मांग, पढ़ें अपडेट
जनरल नॉलेज
Mamata Banerjee Refuses Resign: क्या इस्तीफा नहीं देने पर ममता बनर्जी पर हो सकता है केस, जानिए क्या कहता है नियम?
क्या इस्तीफा नहीं देने पर ममता बनर्जी पर हो सकता है केस, जानिए क्या कहता है नियम?
टेक्नोलॉजी
10 में से 9 मोबाइल यूजर्स को रहती है यह चिंता, सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी
10 में से 9 मोबाइल यूजर्स को रहती है यह चिंता, सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी
शिक्षा
कितनी है दिल्ली एम्स की फीस, हॉस्टल में एक महीने में कितना करना होता है खर्च? यहां जानें
कितनी है दिल्ली एम्स की फीस, हॉस्टल में एक महीने में कितना करना होता है खर्च? यहां जानें
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget