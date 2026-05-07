इंजीनियरों के लिए इफको में नौकरी पाने का शानदार मौका, जानें कितना मिलेगा वेतन?

IFFCO GET Recruitment 2026 के तहत अलग-अलग इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पदों पर भर्ती की जा रही है. इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि आखिरी तारीख के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.