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इंजीनियरों के लिए इफको में नौकरी पाने का शानदार मौका, जानें कितना मिलेगा वेतन?
इफको ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन iffco.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.....
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह मौका उन युवाओं के लिए खास है जो एक बड़ी कंपनी में करियर बनाना चाहते हैं.
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Published at : 07 May 2026 07:20 AM (IST)
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