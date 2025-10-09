हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IAS स्मिता सभरवाल की कितनी है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से उन्हें कितना होगा फायदा?

IAS स्मिता सभरवाल की कितनी है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से उन्हें कितना होगा फायदा?

क्या आपको पता है IAS स्मिता सभरवाल की सैलरी फिलहाल कितनी है और 8वें पे कमीशन के बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी. आइए जानते हैं...

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Oct 2025 08:10 PM (IST)
क्या आपको पता है IAS स्मिता सभरवाल की सैलरी फिलहाल कितनी है और 8वें पे कमीशन के बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी. आइए जानते हैं...

IAS स्मिता सभरवाल को शायद ही कोई होगा जो न जानता हो. लोग न सिर्फ उनकी कार्यशैली के लिए जानते हैं, बल्कि उनके सादगीभरे व्यक्तित्व और प्रशासनिक ईमानदारी के लिए भी सराहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी सैलरी अभी कितनी है और 8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी.  

स्मिता सभरवाल को 11 नवंबर 2024 को तेलंगाना सरकार ने युवा उन्नति, पर्यटन और संस्कृति विभाग की सचिव नियुक्त किया था.
वह राज्य की उन कुछ महिला अफसरों में से हैं जिन्होंने न सिर्फ नीति-निर्माण में बल्कि जमीनी स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है. रिपोर्ट्स के अनुसार अभी उन्हें लेवल 15 के तहत सैलरी मिल रही है.
फिलहाल स्मिता सभरवाल का मासिक बेसिक सैलरी 1,82,200 है. इसके अलावा उन्हें कई अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास सुविधा आदि सुविधा भी मिल रही है.  IAS अधिकारियों की सैलरी केंद्र सरकार के निर्धारित वेतन आयोग के आधार पर तय की जाती है.
रिपोर्ट्स के अनुसार स्मिता सभरवाल की मौजूदा सैलरी 1,82,200 है. जबकि 8वें पे कमीशन के लागू हो जाने के बाद ये सैलरी बढ़कर 2 लाख 18 हजार 400 रुपये तक हो सकती है.
स्मिता सभरवाल IAS बैच 2001 की अधिकारी हैं और उन्हें देश की सबसे प्रेरणादायक महिला अफसरों में गिना जाता है. वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपने काम, यात्राओं और नीतिगत विचारों को साझा करती हैं.
उन्होंने तेलंगाना के कई जिलों में कलेक्टर के रूप में काम किया और हर जगह अपनी दक्षता की मिसाल पेश की. “पीपल्स ऑफिसर” के नाम से मशहूर स्मिता सभरवाल आम जनता से सीधे संवाद करने के लिए जानी जाती हैं.
Published at : 09 Oct 2025 07:32 PM (IST)
