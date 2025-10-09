IAS स्मिता सभरवाल की कितनी है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से उन्हें कितना होगा फायदा?

फिलहाल स्मिता सभरवाल का मासिक बेसिक सैलरी 1,82,200 है. इसके अलावा उन्हें कई अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास सुविधा आदि सुविधा भी मिल रही है. IAS अधिकारियों की सैलरी केंद्र सरकार के निर्धारित वेतन आयोग के आधार पर तय की जाती है.