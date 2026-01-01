एक्सप्लोरर
दिल्ली, यूपी और पड़ोसी राज्यों में स्कूल कब तक बंद, जानें पूरी लिस्ट
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. दिल्ली, यूपी, बिहार और पंजाब में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छुट्टियां घोषित की गई हैं.
उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड और घना कोहरा बच्चों, अभिभावकों और आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है. राजधानी दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी नीचे गिर गया है.
