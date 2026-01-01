परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए हुए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, जानें कितना पहुंच गया पंजीकरण का काउंट

परीक्षा पे चर्चा 2026 को लेकर देशभर के छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. अब तक 3 करोड़ से ज्यादा छात्र, अभिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.