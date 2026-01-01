एक्सप्लोरर
परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए हुए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, जानें कितना पहुंच गया पंजीकरण का काउंट
परीक्षा से जुड़ा तनाव कम करने वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2026 में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की भारी भागीदारी देखने को मिल रही है.आइये जानते है डिटेल्स.
हर साल बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले छात्रों को मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है. इसी परेशानी को समझते हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.जहां छात्रों को सही मार्गदर्शन और हौसला मिलता है. साल 2026 के लिए यह कार्यक्रम पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय होता नजर आ रहा है.
Published at : 01 Jan 2026 07:24 PM (IST)
