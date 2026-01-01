परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए हुए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, जानें कितना पहुंच गया पंजीकरण का काउंट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षापरीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए हुए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, जानें कितना पहुंच गया पंजीकरण का काउंट

परीक्षा से जुड़ा तनाव कम करने वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2026 में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की भारी भागीदारी देखने को मिल रही है.आइये जानते है डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 01 Jan 2026 07:24 PM (IST)
हर साल बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले छात्रों को मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है. इसी परेशानी को समझते हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.जहां छात्रों को सही मार्गदर्शन और हौसला मिलता है. साल 2026 के लिए यह कार्यक्रम पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय होता नजर आ रहा है.

परीक्षा पे चर्चा 2026 को लेकर देशभर के छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. अब तक 3 करोड़ से ज्यादा छात्र, अभिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.
इस कार्यक्रम में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाले छात्र हिस्सा ले सकते हैं. उनके साथ-साथ माता-पिता और शिक्षक भी इसमें भाग लेकर अपने अनुभव और सवाल साझा कर सकते हैं.
Published at : 01 Jan 2026 07:24 PM (IST)
