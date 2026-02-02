एक्सप्लोरर
Career in Astrology: ज्योतिष के कोर्स से कैसे बनाएं करियर? जानिए पूरी जानकारी
ज्योतिष को करियर के रूप में कैसे चुनें? जानें ज्योतिषी बनने के लिए जरूरी रुचि, पढ़ाई, कोर्स विकल्प और इस फील्ड में बढ़ते अवसरों की पूरी जानकारी.
आज के समय में ज्योतिषी बनना एक उभरता हुआ करियर ऑप्शन माना जा रहा है.कुंडली देखकर भविष्य बताना, प्रिडिक्शन करना या लोगों को सही दिशा दिखाना अब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन बन चुका है. कोरोना के बाद लोगों का झुकाव एस्ट्रोलॉजी की ओर और बढ़ा है, जिससे इस फील्ड की डिमांड तेजी से बढ़ी है.
1/6
2/6
Published at : 02 Feb 2026 10:09 AM (IST)
शिक्षा
6 Photos
लॉ ग्रेजुएट्स के लिए लेफ्टिनेंट बनने का मौका, जानें योग्यता और आवेदन की पूरी जानकारी
शिक्षा
6 Photos
बेहद करीब आ गई बोर्ड परीक्षा, जानें कैसे कर सकते हैं अंतिम समय में एक दम फिट रहकर तैयारी
शिक्षा
6 Photos
केंद्रीय विद्यालयों में बंपर भर्ती, स्पेशल एजुकेटर बनने का मौका मौका; जल्द शुरू होंगे आवेदन
शिक्षा
6 Photos
12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion