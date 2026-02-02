हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCareer in Astrology: ज्योतिष के कोर्स से कैसे बनाएं करियर? जानिए पूरी जानकारी

Career in Astrology: ज्योतिष के कोर्स से कैसे बनाएं करियर? जानिए पूरी जानकारी

ज्योतिष को करियर के रूप में कैसे चुनें? जानें ज्योतिषी बनने के लिए जरूरी रुचि, पढ़ाई, कोर्स विकल्प और इस फील्ड में बढ़ते अवसरों की पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 02 Feb 2026 10:09 AM (IST)
ज्योतिष को करियर के रूप में कैसे चुनें? जानें ज्योतिषी बनने के लिए जरूरी रुचि, पढ़ाई, कोर्स विकल्प और इस फील्ड में बढ़ते अवसरों की पूरी जानकारी.

आज के समय में ज्योतिषी बनना एक उभरता हुआ करियर ऑप्शन माना जा रहा है.कुंडली देखकर भविष्य बताना, प्रिडिक्शन करना या लोगों को सही दिशा दिखाना अब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन बन चुका है. कोरोना के बाद लोगों का झुकाव एस्ट्रोलॉजी की ओर और बढ़ा है, जिससे इस फील्ड की डिमांड तेजी से बढ़ी है.

आज लोग करियर, बिजनेस, शादी, रिश्ते और भविष्य से जुड़े बड़े फैसलों से पहले ज्योतिषियों की राय लेना पसंद करते हैं.कई लोग यह जानना चाहते हैं कि उनके लिए कौन-सा करियर सही रहेगा या किस काम में सावधानी बरतनी चाहिए. इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी हर वर्ग में लोकप्रिय हो रही है.
Published at : 02 Feb 2026 10:09 AM (IST)
Education Career In Astrology Future Prediction Course

