राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया माध्यमिक शिक्षा कैलेंडर जारी, 1 अप्रैल से शुरू होंगी क्लासेज
राजस्थान बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र की तारीखें घोषित कर दी हैं. 1 अप्रैल से 15 मई तक पढ़ाई होगी, साथ ही प्रमोशन नियमों में भी बदलाव किया गया है.आइये जानें क्या है पूरी डिटेल्स.
राजस्थान में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है. इसके अनुसार नए सत्र की कक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू होंगी और स्कूलों को तय समय-सारिणी के अनुसार पढ़ाई करानी होगी. साथ ही प्रमोशन नियमों में भी बदलाव किया गया है.
Published at : 28 Feb 2026 12:40 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
