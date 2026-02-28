हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया माध्यमिक शिक्षा कैलेंडर जारी, 1 अप्रैल से शुरू होंगी क्लासेज

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया माध्यमिक शिक्षा कैलेंडर जारी, 1 अप्रैल से शुरू होंगी क्लासेज

राजस्थान बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र की तारीखें घोषित कर दी हैं. 1 अप्रैल से 15 मई तक पढ़ाई होगी, साथ ही प्रमोशन नियमों में भी बदलाव किया गया है.आइये जानें क्या है पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Feb 2026 12:40 PM (IST)
राजस्थान बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र की तारीखें घोषित कर दी हैं. 1 अप्रैल से 15 मई तक पढ़ाई होगी, साथ ही प्रमोशन नियमों में भी बदलाव किया गया है.आइये जानें क्या है पूरी डिटेल्स.

राजस्थान में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है. इसके अनुसार नए सत्र की कक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू होंगी और स्कूलों को तय समय-सारिणी के अनुसार पढ़ाई करानी होगी. साथ ही प्रमोशन नियमों में भी बदलाव किया गया है.

नए कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से सभी बोर्ड से जुड़े स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी. स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर सत्र की शुरुआत सुनिश्चित करें.कक्षाएं लगातार 15 मई 2026 तक संचालित की जाएंगी। इस दौरान विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान देना होगा.
नए कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से सभी बोर्ड से जुड़े स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी. स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर सत्र की शुरुआत सुनिश्चित करें.कक्षाएं लगातार 15 मई 2026 तक संचालित की जाएंगी। इस दौरान विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान देना होगा.
16 मई से 20 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है. इस अवधि में छात्रों को लगभग 36 दिनों की छुट्टी मिलेगी, जिससे वे तेज गर्मी से राहत पा सकेंगे.
16 मई से 20 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है. इस अवधि में छात्रों को लगभग 36 दिनों की छुट्टी मिलेगी, जिससे वे तेज गर्मी से राहत पा सकेंगे.
Published at : 28 Feb 2026 12:40 PM (IST)
Education RBSE New Calendar 2026 Rajasthan School Update

