बड़ी खबर, SSC GD 2026 एग्जाम पोस्टपोन; जल्द जारी होंगी नई तारीखें

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. SSC ने Assam Rifles के लिए होने वाली SSC GD Constable Examination 2026 की परीक्षा को फिलहाल टाल दिया है. पहले यह परीक्षा 23 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है. आयोग ने बताया है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि नई तारीख से जुड़ी जानकारी समय पर मिल सके.

आयोग के अनुसार परीक्षा से करीब एक सप्ताह पहले सिटी इंटिमेशन स्लिप भी जारी की जाएगी. यह स्लिप उम्मीदवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें यह जानकारी दी जाती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी. इससे उम्मीदवारों को अपनी यात्रा की योजना बनाने और जरूरत पड़ने पर ट्रेन या बस के टिकट बुक करने में आसानी होती है. खासकर उन छात्रों के लिए यह जानकारी जरूरी होती है जिनका परीक्षा केंद्र उनके शहर से बाहर होता है. सिटी इंटिमेशन स्लिप SSC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी.

इतने पद भरे जाने हैं

इस भर्ती अभियान के तहत देश की कई अर्धसैनिक बलों में बड़ी संख्या में पद भरे जाने हैं. कुल 25,487 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें सबसे ज्यादा पद CISF में हैं. CISF में 14,595 पद भरे जाएंगे. इसके अलावा CRPF में 5,490 पद, SSB में 1,764 पद, ITBP में 1,293 पद और Assam Rifles में 1,706 पद शामिल हैं. वहीं BSF में 616 पद और SSF में 23 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन सभी पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवार देश की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कामों में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे.





नई तारीख के बाद आएंगे प्रवेश पत्र

परीक्षा की नई तारीख घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड SSC की आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ssc.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर दिए गए “Admit Card” सेक्शन पर क्लिक करना होगा. फिर उम्मीदवार को अपनी SSC क्षेत्रीय वेबसाइट चुननी होगी.

वहां SSC GD Constable 2026 Admit Card के लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन दबाते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा के दिन के लिए इसका साफ प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं.

काम की बात

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड साथ ले जाना जरूरी होगा. इसके बिना उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांचना भी जरूरी है. यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है तो उम्मीदवार को तुरंत संबंधित SSC क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.





