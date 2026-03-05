हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाबड़ी खबर, SSC GD 2026 एग्जाम पोस्टपोन; जल्द जारी होंगी नई तारीखें

बड़ी खबर, SSC GD 2026 एग्जाम पोस्टपोन; जल्द जारी होंगी नई तारीखें

SSC ने बदली GD कांस्टेबल परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया है. अब आयोग जल्द ही नई डेट्स जारी करेगा. आइए जरूरी डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 Mar 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. SSC ने Assam Rifles के लिए होने वाली SSC GD Constable Examination 2026 की परीक्षा को फिलहाल टाल दिया है. पहले यह परीक्षा 23 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है. आयोग ने बताया है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि नई तारीख से जुड़ी जानकारी समय पर मिल सके.

आयोग के अनुसार परीक्षा से करीब एक सप्ताह पहले सिटी इंटिमेशन स्लिप भी जारी की जाएगी. यह स्लिप उम्मीदवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें यह जानकारी दी जाती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी. इससे उम्मीदवारों को अपनी यात्रा की योजना बनाने और जरूरत पड़ने पर ट्रेन या बस के टिकट बुक करने में आसानी होती है. खासकर उन छात्रों के लिए यह जानकारी जरूरी होती है जिनका परीक्षा केंद्र उनके शहर से बाहर होता है. सिटी इंटिमेशन स्लिप SSC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी.

इतने पद भरे जाने हैं

इस भर्ती अभियान के तहत देश की कई अर्धसैनिक बलों में बड़ी संख्या में पद भरे जाने हैं. कुल 25,487 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें सबसे ज्यादा पद CISF में हैं. CISF में 14,595 पद भरे जाएंगे. इसके अलावा CRPF में 5,490 पद, SSB में 1,764 पद, ITBP में 1,293 पद और Assam Rifles में 1,706 पद शामिल हैं. वहीं BSF में 616 पद और SSF में 23 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन सभी पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवार देश की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कामों में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे.

यह भी पढ़ें: UPSC CSE एग्जाम का रिजल्ट जल्द होगा जारी, इस तरह कर सकेंगे नतीजे चेक

नई तारीख के बाद आएंगे प्रवेश पत्र

परीक्षा की नई तारीख घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड SSC की आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ssc.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर दिए गए “Admit Card” सेक्शन पर क्लिक करना होगा. फिर उम्मीदवार को अपनी SSC क्षेत्रीय वेबसाइट चुननी होगी.

वहां SSC GD Constable 2026 Admit Card के लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन दबाते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा के दिन के लिए इसका साफ प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं.

काम की बात

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड साथ ले जाना जरूरी होगा. इसके बिना उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांचना भी जरूरी है. यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है तो उम्मीदवार को तुरंत संबंधित SSC क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: रेलवे में 22 हजार नौकरियों का सुनहरा मौका! आरआरबी ग्रुप डी के लिए बढ़ी आखिरी तारीख

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 05 Mar 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Education SSC GD 2026 SSC GD Constable 2026 Exam Postponed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
बड़ी खबर, SSC GD 2026 एग्जाम पोस्टपोन; जल्द जारी होंगी नई तारीखें
बड़ी खबर, SSC GD 2026 एग्जाम पोस्टपोन; जल्द जारी होंगी नई तारीखें
शिक्षा
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कौन हैं? जानिए कहां से की पढ़ाई और अब क्यों हो रही चर्चा
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कौन हैं? जानिए कहां से की पढ़ाई और अब क्यों हो रही चर्चा
शिक्षा
ब्रिटेन का बड़ा फैसला, अब इन देशों के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी वीजा बंद; देखें लिस्ट
ब्रिटेन का बड़ा फैसला, अब इन देशों के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी वीजा बंद; देखें लिस्ट
शिक्षा
India Post GDS Result 2026: कब आएगा इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट का रिजल्ट, जानें कहां और कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट?
कब आएगा इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट का रिजल्ट, जानें कहां और कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट?
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar Rajyasabha Nomination: नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा CM कुर्सी? | Bihar Politics
Anupamaa: अनुपमा: प्रेरणा ने प्रेम पर डाली नज़र, अनुपमा ने समारोह के बीच सिखाया सबक
Bollywood News: सनी देओल की ‘एंटनी’ में विजय वर्मा की एंट्री, पहली बार आमने-सामने होगी जोरदार टक्कर
Anil Kapoor ने Subedaar की Cast, Fitness और Discipline पर की खुलकर बात
Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- भाजपा ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया
नीतीश के राज्यसभा जाने पर अखिलेश की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- BJP ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया
विश्व
Israel US Iran War: अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
क्रिकेट
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं? जानें A टू Z डिटेल्स
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं?
साउथ सिनेमा
रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में बिना चप्पल-जूते पहने पहुंचे रामचरण, वजह जान हो जाएंगे हैरान
रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में बिना चप्पल-जूते पहने पहुंचे रामचरण, वजह जान हो जाएंगे हैरान
इंडिया
बिहार को जंगलराज से मुक्ति, कुर्ते पर कोई दाग नहीं... अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ
बिहार को जंगलराज से मुक्ति, कुर्ते पर कोई दाग नहीं... अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ
जनरल नॉलेज
Iran Attacks Middle East: सऊदी अरब से यूएई तक 8 मुस्लिम देशों को ईरान ने क्यों बनाया निशाना? जानें हमले की वजह
सऊदी अरब से यूएई तक 8 मुस्लिम देशों को ईरान ने क्यों बनाया निशाना? जानें हमले की वजह
ऑटो
कम डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Hunter को टक्कर देने वाली TVS Ronin, हर महीने इतनी देनी होगी EMI
कम डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Hunter को टक्कर देने वाली TVS Ronin, हर महीने इतनी देनी होगी EMI
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget