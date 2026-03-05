हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कौन हैं? जानिए कहां से की पढ़ाई और अब क्यों हो रही चर्चा

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कौन हैं? जानिए कहां से की पढ़ाई और अब क्यों हो रही चर्चा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों राजनीति में एंट्री की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन क्या है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 Mar 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम अचानक बहुत चर्चा में है. यह नाम है निशांत कुमार का. वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं. अब तक निशांत राजनीति से दूर ही रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर बातें तेज हो गई हैं.

कहा जा रहा है कि वह जल्द ही जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में शामिल हो सकते हैं. कुछ खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो आगे चलकर निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. इन चर्चाओं ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर निशांत कुमार कौन हैं, उन्होंने कहां से पढ़ाई की है और अब तक उनका जीवन कैसा रहा है.

कौन हैं निशांत कुमार?

निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था. वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू सिन्हा के बेटे हैं. वह परिवार के इकलौते बेटे हैं. निशांत की मां मंजू सिन्हा पेशे से एक स्कूल टीचर थीं. साल 2007 में उनका निधन हो गया था. मां के निधन के बाद निशांत ने खुद को काफी हद तक सार्वजनिक जीवन से दूर ही रखा. नीतीश कुमार जहां बिहार की राजनीति में बड़े नेता माने जाते हैं, वहीं उनके बेटे निशांत हमेशा कम बोलने और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. वह मीडिया और राजनीति की हलचल से अक्सर दूर ही रहे हैं.

पटना से मसूरी तक हुई पढ़ाई

निशांत कुमार की शुरुआती पढ़ाई पटना में हुई. उन्होंने पटना के सेंट कैरन स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा ली. इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए मसूरी चले गए. वहां उन्होंने मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की. यह स्कूल देश के अच्छे स्कूलों में माना जाता है. इसके अलावा उन्होंने पटना के केंद्रीय विद्यालय में भी कुछ समय तक पढ़ाई की. इस तरह उनकी स्कूली पढ़ाई अलग-अलग शहरों के अच्छे स्कूलों में हुई.

इंजीनियरिंग की पढ़ाई BIT मेसरा से

स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने झारखंड के रांची के पास स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) मेसरा में दाखिला लिया. यह संस्थान देश के नामी इंजीनियरिंग कॉलेजों में गिना जाता है. यहां से निशांत कुमार ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद भी उन्होंने राजनीति में आने की जल्दी नहीं दिखाई. वह लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर ही रहे.

हमेशा लो प्रोफाइल में रहे निशांत

निशांत कुमार का स्वभाव हमेशा से काफी शांत और साधारण माना जाता है. वह अपने पिता की तरह राजनीति में सक्रिय नहीं रहे. कई बार चुनाव के समय उनका नाम चर्चा में जरूर आया, लेकिन उन्होंने कभी खुद राजनीति में आने की इच्छा जाहिर नहीं की. वह आमतौर पर पटना में ही रहते हैं और बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 05 Mar 2026 05:13 PM (IST)
Nitish Kumar Son Nishant Kumar NISHANT KUMAR
