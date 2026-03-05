नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कौन हैं? जानिए कहां से की पढ़ाई और अब क्यों हो रही चर्चा

बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम अचानक बहुत चर्चा में है. यह नाम है निशांत कुमार का. वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं. अब तक निशांत राजनीति से दूर ही रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर बातें तेज हो गई हैं.

कहा जा रहा है कि वह जल्द ही जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में शामिल हो सकते हैं. कुछ खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो आगे चलकर निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. इन चर्चाओं ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर निशांत कुमार कौन हैं, उन्होंने कहां से पढ़ाई की है और अब तक उनका जीवन कैसा रहा है.

कौन हैं निशांत कुमार?

निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था. वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू सिन्हा के बेटे हैं. वह परिवार के इकलौते बेटे हैं. निशांत की मां मंजू सिन्हा पेशे से एक स्कूल टीचर थीं. साल 2007 में उनका निधन हो गया था. मां के निधन के बाद निशांत ने खुद को काफी हद तक सार्वजनिक जीवन से दूर ही रखा. नीतीश कुमार जहां बिहार की राजनीति में बड़े नेता माने जाते हैं, वहीं उनके बेटे निशांत हमेशा कम बोलने और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. वह मीडिया और राजनीति की हलचल से अक्सर दूर ही रहे हैं.

पटना से मसूरी तक हुई पढ़ाई

निशांत कुमार की शुरुआती पढ़ाई पटना में हुई. उन्होंने पटना के सेंट कैरन स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा ली. इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए मसूरी चले गए. वहां उन्होंने मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की. यह स्कूल देश के अच्छे स्कूलों में माना जाता है. इसके अलावा उन्होंने पटना के केंद्रीय विद्यालय में भी कुछ समय तक पढ़ाई की. इस तरह उनकी स्कूली पढ़ाई अलग-अलग शहरों के अच्छे स्कूलों में हुई.





इंजीनियरिंग की पढ़ाई BIT मेसरा से

स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने झारखंड के रांची के पास स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) मेसरा में दाखिला लिया. यह संस्थान देश के नामी इंजीनियरिंग कॉलेजों में गिना जाता है. यहां से निशांत कुमार ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद भी उन्होंने राजनीति में आने की जल्दी नहीं दिखाई. वह लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर ही रहे.

हमेशा लो प्रोफाइल में रहे निशांत

निशांत कुमार का स्वभाव हमेशा से काफी शांत और साधारण माना जाता है. वह अपने पिता की तरह राजनीति में सक्रिय नहीं रहे. कई बार चुनाव के समय उनका नाम चर्चा में जरूर आया, लेकिन उन्होंने कभी खुद राजनीति में आने की इच्छा जाहिर नहीं की. वह आमतौर पर पटना में ही रहते हैं और बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं.



