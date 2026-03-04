गाजियाबाद: यूट्यूबर सलीम पर हमले के दोनों आरोपी सगे भाई ढेर, दूसरे का भी पुलिस ने किया एनकाउंटर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhaziabad News: यूट्यूबर सलीम पर हमले के दोनों आरोपी सगे भाई ढेर, दूसरे का भी पुलिस ने किया एनकाउंटर

Ghaziabad News: यूट्यूबर सलीम पर हमले के दोनों आरोपी सगे भाई ढेर, दूसरे का भी पुलिस ने किया एनकाउंटर

Ghaziabad News in Hindi: एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर हमले का दूसरा आरोपी भी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया. पुलिस ने बताया की आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित था.

By : विपिन तोमर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 04 Mar 2026 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बदमाश फिर पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ है, पुलिस के अनुसार ये दोनों ही बदमाश एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर हमले के आरोपी थे. अलग-अलग एनकाउंटर में गाजियाबाद पुलिस की गोली में ये दोनों ही बदमाश महज 48 घंटे में ढेर कर दिए गए.

घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी गुलफाम और जीशान जो सगे भाई है, उन्होंने दिनांक 27 फरवरी को गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक मुस्लिम पर जानलेवा हमला किया था. पुलिस ने इस मामले में आरोपी जीशान को रविवार 1 मार्च को ढेर कर दिया था, जबकि दूसरा आरोपी गुलफाम मंगलवार को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया.

इंदिरापुरम में दूसरा आरोपी एनकाउंटर में ढेर

पुलिस ने बताया कि, यूट्यूबर सलीम पर हमले के आरोपी जीशान और गुलफाम दोनों भाई मूल रूप से अमरोहा के रहने वाले थे और कारपेंटर थे. दोनों ने 27 तारीख को लोनी इलाके में एक्स मुस्लिम सलीम पर जानलेवा हमला किया था. सलीम आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है. पुलिस ने यह भी बताया कि हमले का दूसरा आरोपी गुलफाम मंगलवार को थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारा गया.

आरोपियों ने क्यों किया यूट्यूबर पर हमला?

पुलिस ने आगे कहा कि, अभी तक की जांच में सामने आया है कि दोनों भाइयों पर पहले कोई मुकदमा नहीं था. दोनों की बारे में यह भी बात भी सामने आई है कि दोनों भाई सोशल मीडिया पर कट्टरता की बात करते थे. पुलिस के मुताबिक, बदमाशों के हमले में घायल सलीम जो कि यूट्यूबर भी है, वह अक्सर सोशल मीडिया पर धर्म की कुरीतियों पर वीडियो बनाकर विरोध करता था, जिससे आरोपियों ने नाराज होकर हमले की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने कब्जे में लिया आरोपियों का मोबाइल

बताया गया कि आरोपियों ने पेपर कटर से सलीम की गर्दन रेतने की कोशिश की थी. साथ ही सलीम के पेट पर भी वार किए थे. जीशान की अभी शादी नहीं हुई थी, वहीं गुलफाम की शादी हो चुकी थी. दोनों गाजियाबाद के खोड़ा में रहते थे और साथ ही नोएडा के कंपनी में काम किया करते थे. पुलिस उनके मोबाइल से अन्य मामलों की जांच में जुटी है.

आरोपियों पर 1-1 लाख का था इनाम

इस संबंध में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविन्द्र गौड़ ने कहा, 27 फरवरी को सुबह के वक्त थाना लोनी क्षेत्र में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ था. इसमें पुलिस ने दो आरोपियों को चिन्हित किया था, साथ ही आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित था. इस मामले में एक आरोपी का पहले ही एनकाउंटर हो गया था, जबकि दूसरे आरोपी का एनकाउंटर आज हुआ है.

बदमाशों की फायरिंग में दो जवानों को लगी गोली

उन्होंने यह भी बताया है कि, आज दूसरे आरोपी के कोड़ा क्षेत्र में आने की संभावना के चलते गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम पीछे लगी थी. आरोपी को पुलिस टीम से सामना हुआ, आरोपी पुलिस टीम से बचने के प्रयास में थे. बाइक सवार आरोपियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की, जिनमें पुलिस के दो जवान घायल हुए हैं. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी है.

और पढ़ें
Published at : 04 Mar 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
Ghaziabad Encounter Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: यूट्यूबर सलीम पर हमले के दोनों आरोपी सगे भाई ढेर, दूसरे का भी पुलिस ने किया एनकाउंटर
गाजियाबाद: यूट्यूबर सलीम पर हमले के दोनों आरोपी सगे भाई ढेर, दूसरे का भी पुलिस ने किया एनकाउंटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध पर सरकार अलर्ट, CM धामी बोले- फंसे लोगों को नहीं पहुंचने देंगे नुकसान
उत्तराखंड: ईरान-इजरायल युद्ध पर सरकार अलर्ट, CM धामी बोले- फंसे लोगों को नहीं पहुंचने देंगे नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: शादी में आए युवकों ने मंदिर से उड़ाईं मूर्तियां, पुलिस ने 72 घंटे के भीतर दबोचा
महोबा: शादी में आए युवकों ने मंदिर से उड़ाईं मूर्तियां, पुलिस ने 72 घंटे के भीतर दबोचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: रुड़की से रेल सफर हुआ मुश्किल, 24 अप्रैल से पहले कंफर्म टिकट के लिए मारामारी
रुड़की से रेल सफर हुआ मुश्किल, 24 अप्रैल से पहले कंफर्म टिकट के लिए मारामारी
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध पर सरकार अलर्ट, CM धामी बोले- फंसे लोगों को नहीं पहुंचने देंगे नुकसान
उत्तराखंड: ईरान-इजरायल युद्ध पर सरकार अलर्ट, CM धामी बोले- फंसे लोगों को नहीं पहुंचने देंगे नुकसान
टेलीविजन
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
भारतीय टीम के प्रैक्टिस टाइम में अचानक किया गया बदलाव, मचा हड़कंप, क्या ‘चंद्र ग्रहण’ है वजह
भारतीय टीम के प्रैक्टिस टाइम में अचानक किया गया बदलाव, मचा हड़कंप, क्या ‘चंद्र ग्रहण’ है वजह
यूटिलिटी
दक्षिण पूर्व रेलवे ने रोकी इन ट्रेनों का रफ्तार, मई तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, देख लें लिस्ट
दक्षिण पूर्व रेलवे ने रोकी इन ट्रेनों का रफ्तार, मई तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, देख लें लिस्ट
ट्रेंडिंग
Video: होली पर हुड़दंगियों ने गाय को पिलाई बियर, वीडियो वायरल होते ही खौला इंटरनेट का खून, यूजर्स ने लगा दी क्लास
होली पर हुड़दंगियों ने गाय को पिलाई बियर, वीडियो वायरल होते ही खौला इंटरनेट का खून, यूजर्स ने लगा दी क्लास
ब्यूटी
Holi 2026 Beauty Guide: होली में ऐसे रखें स्किन और बालों का खास ख्याल, जानें जरूरी स्किन और हेयर केयर टिप्स
होली में ऐसे रखें स्किन और बालों का खास ख्याल, जानें जरूरी स्किन और हेयर केयर टिप्स
विश्व
खामेनेई के बाद अब उत्तराधिकारियों पर संकट, नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच'असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' पर इजरायल ने किया हमला
खामेनेई के बाद उत्तराधिकारियों पर संकट, नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच इजरायल ने किया बड़ा हमला
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget