हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Israel Iran Strike: 1,88,70,00,00,00,000 रुपये, ईरान में अमेरिका के युद्ध का खर्च, ट्रंप ने बताया कब तक चलेगी जंग?

US Israel Iran Strike: 1,88,70,00,00,00,000 रुपये, ईरान में अमेरिका के युद्ध का खर्च, ट्रंप ने बताया कब तक चलेगी जंग?

US Israel Iran War: अमेरिका एक बार फिर युद्ध में उलझ गया है. ईरान संग युद्ध का खर्च बढ़कर 18.87 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. ट्रंप ने कहा कि कुछ भी हो जाए अब अमेरिका पीछे नहीं हटेगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Mar 2026 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका एक बार फिर युद्ध में उलझ गया है. जानमाल के नुकसान के अलावा देश को भारी आर्थिक लागत भी चुकानी पड़ रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान पर हुए हमलों के पहले 24 घंटों में ही अमेरिका ने 779 मिलियन डॉलर यानी लगभग 6,900 करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि यह युद्ध लगभग एक महीने तक चलेगा, या शायद इससे भी अधिक समय तक चल सकता है. 

सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के आंकड़ों के अनुसार, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (जैसे USS गेराल्ड आर फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत है) के संचालन पर ही रोजाना लगभग 65 लाख डॉलर या 58 करोड़ रुपये का खर्च आता है. ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिका ने गेराल्ड आर फोर्ड सहित दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं.

'18.87 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा अमेरिका'

विमानों की तैनाती, नौसैनिक पोतों की तैनाती और क्षेत्रीय संसाधनों को जुटाने सहित हमले से पहले की सैन्य तैयारियों की अनुमानित लागत लगभग 630 मिलियन डॉलर (5,556 करोड़ रुपये) थी. अगर युद्ध लंबा खिंचता है जैसे ट्रंप ने संकेत दिए हैं तो पेन व्हार्टन बजट मॉडल के निदेशक केंट स्मेटर्स के अनुसार, अमेरिका को 210 अरब डॉलर (18.87 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने पड़ेंगे.

7 अक्टूबर, 2023 को जब हमास ने इजरायल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाया गया, तब से अमेरिका ने इजरायल को 21.7 अरब डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है. इसने यमन, ईरान और मिडिल ईस्ट में इजरायल के चलाए गए अभियानों का भी खर्च शामिल है, जिस पर 9.65 अरब डॉलर से 12.07 अरब डॉलर के बीच खर्चा आया. 

कब तक चलेगी जंग?

ब्राउन विश्वविद्यालय की 2025 की 'युद्ध की लागत' रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों आंकड़ों को जोड़ने पर खर्च 31.35 अरब डॉलर (2.82 लाख करोड़ रुपये) से बढ़कर 33.77 अरब डॉलर (3.04 लाख करोड़ रुपये)  हो जाता है. जब ट्रंप से पूछा गया कि युद्ध कितने समय तक चलेगा तो उन्होंने कहा, 'हमने चार से पांच सप्ताह का अनुमान लगाया था, लेकिन हमारे पास इससे कहीं अधिक समय तक युद्ध जारी रखने की क्षमता है. हम इसे करेंगे. चाहे कितना भी समय लगे. ठीक है चाहे कुछ भी करना पड़े.'

Published at : 04 Mar 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
Donald Trump USS Gerald R Ford American Dollar ISRAEL DONALD Trump #iran US Israel Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Israel Iran Strike: 1,88,70,00,00,00,000 रुपये, ईरान में अमेरिका के युद्ध का खर्च, ट्रंप ने बताया कब तक चलेगी जंग?
1,88,70,00,00,00,000 रुपये, ईरान में अमेरिका के युद्ध का खर्च, ट्रंप ने बताया कब तक चलेगी जंग?
विश्व
Israel US Iran War Live: ईरान के अगले सुप्रीम लीडर चुने गए मोजतबा हुसैनी! मशहद में दफनाए जाएंगे खामेनेई, दिन-तारीख तय नहीं
Live: ईरान के अगले सुप्रीम लीडर चुने गए मोजतबा हुसैनी! मशहद में दफनाए जाएंगे खामेनेई, दिन-तारीख तय नहीं
विश्व
Israel US Iran War: ईरान के हमले में मारे गए 4 अमेरिकी जवानों की तस्वीरें जारी, एक महिला सैनिक भी शामिल, 2 की पहचान बाकी
ईरान के हमले में मारे गए 4 अमेरिकी जवानों की तस्वीरें जारी, एक महिला सैनिक भी शामिल
विश्व
'अगर हम हमला न करते तो...' ट्रंप ने ईरान पर अटैक को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले- स्पेन से खत्म करेंगे व्यापार
'अगर हम हमला न करते तो...' ट्रंप ने ईरान पर अटैक को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले- स्पेन से खत्म करेंगे व्यापार
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: यूट्यूबर सलीम पर हमले के दोनों आरोपी सगे भाई ढेर, दूसरे का भी पुलिस ने किया एनकाउंटर
गाजियाबाद: यूट्यूबर सलीम पर हमले के दोनों आरोपी सगे भाई ढेर, दूसरे का भी पुलिस ने किया एनकाउंटर
टेलीविजन
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
भारतीय टीम के प्रैक्टिस टाइम में अचानक किया गया बदलाव, मचा हड़कंप, क्या ‘चंद्र ग्रहण’ है वजह
भारतीय टीम के प्रैक्टिस टाइम में अचानक किया गया बदलाव, मचा हड़कंप, क्या ‘चंद्र ग्रहण’ है वजह
यूटिलिटी
दक्षिण पूर्व रेलवे ने रोकी इन ट्रेनों का रफ्तार, मई तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, देख लें लिस्ट
दक्षिण पूर्व रेलवे ने रोकी इन ट्रेनों का रफ्तार, मई तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, देख लें लिस्ट
ट्रेंडिंग
Video: होली पर हुड़दंगियों ने गाय को पिलाई बियर, वीडियो वायरल होते ही खौला इंटरनेट का खून, यूजर्स ने लगा दी क्लास
होली पर हुड़दंगियों ने गाय को पिलाई बियर, वीडियो वायरल होते ही खौला इंटरनेट का खून, यूजर्स ने लगा दी क्लास
ब्यूटी
Holi 2026 Beauty Guide: होली में ऐसे रखें स्किन और बालों का खास ख्याल, जानें जरूरी स्किन और हेयर केयर टिप्स
होली में ऐसे रखें स्किन और बालों का खास ख्याल, जानें जरूरी स्किन और हेयर केयर टिप्स
महाराष्ट्र
Mumbai News: यूएई से 164 महाराष्ट्रवासियों की वतन वापसी, बोले- 'एकनाथ शिंदे ने खुद फोन...'
मुंबई: UAE से 164 महाराष्ट्रवासी लौटे मुंबई, वतन वापसी कर बोले- 'एकनाथ शिंदे ने खुद फोन...'
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget