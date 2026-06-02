CBSE छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया हुई शुरू

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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Re-evaluation 2026: सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया हुई शुरू

CBSE Re-evaluation 2026: सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया हुई शुरू

सीबीएसई ने अब वेरिफिकेशन का मार्क्स और री इवैल्यूएशन के लिए पोर्टल शुरू कर दिया. जिन छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त कर ली, वह अंकों की दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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CBSE Re-evaluation 2026: सीबीएसई 2026 के रिजल्ट्स आने के बाद अपने नंबरों को लेकर कन्फ्यूजन में चल रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है. दरअसल सीबीएसई ने अब वेरिफिकेशन का मार्क्स और री इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है. जिन छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त कर ली है, वह अपने अंकों की दोबारा जांच और री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. बोर्ड की ओर से यह सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध कराई गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून तय की गई है. 

रिजल्ट आने के बाद बढ़ी थी छात्रों की परेशानी 

इस साल सीबीएसई के रिजल्ट घोषित होने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने प्राप्त अंकों को लेकर सवाल खड़े किए थे. कई छात्रों का कहना था कि उन्हें उम्मीद से कम अंक मिले, जबकि कुछ छात्रों ने मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी आपत्ति जताई है. ऐसे में री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार किया जा रहा था जिसे अब बोर्ड ने शुरू कर दिया है. 

बोर्ड ने छात्रों को दिए जरूरी निर्देश 

सीबीएसई ने पोर्टल शुरू होने की जानकारी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर की है. बोर्ड ने छात्रों से कहा है कि आवेदन करने से पहले पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लें. इसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस वीडियो भी जारी किया गया है, ताकि आवेदन के दौरान छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी न हो. 

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ओएमएस सिस्टम के कारण चर्चा में रहा मूल्यांकन 

इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया खास तौर पर चर्चा में रही, क्योंकि बोर्ड ने बड़े स्तर पर ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया. इस डिजिटल व्यवस्था में परीक्षक स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने मूल्यांकन से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई थी. कुछ छात्रों ने स्कैन कॉपी में तकनीकी दिक्कतों और उत्तरों के मूल्यांकन को लेकर भी सवाल उठाए थे. यही वजह रही है कि इस बार पोस्ट रिजल्ट सेवाओं को लेकर छात्रों की दिलचस्पी काफी ज्यादा देखने को मिली. इसके अलावा बोर्ड ने इस साल की फीस में भी बड़ा बदलाव किया है. पहले जहां उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए छात्रों को 700 रुपये तक देने पड़ते थे, वहीं अब इसके लिए सिर्फ 100 रुपये प्रति विषय फीस देनी होगी. इसी तरह मार्क्स वेरिफिकेशन की फीस भी घटकर 100 रुपये प्रति विषय कर दी गई है. वहीं री इवैल्यूएशन के लिए भी छात्रों को राहत दी गई है. अब किसी प्रश्न के पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल 25 रुपये प्रति प्रश्न फीस देनी होगी, जबकि पहले यह राशि 100 रुपये प्रति प्रश्न थी. 

आवेदन से पहले इन बातों की करें जांच 

बोर्ड के अनुसार री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने से पहले छात्रों को अपनी स्कैन कॉपी ध्यान से देखनी चाहिए. उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है या नहीं, किसी पेज का मूल्यांकन छूटा तो नहीं है, अंकों के जोड़ में कोई गलती तो नहीं हुई है और किसी उत्तर को गलत तरीके से अनदेखा तो नहीं किया गया है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Jun 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
CBSE Re-evaluation 2026 CBSE Answer Sheet Verification CBSE Result Rechecking CBSE Verification Process
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