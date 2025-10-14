एक्सप्लोरर
Diwali School Holidays: दिवाली के मौके पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
Diwali School Holidays: दिवाली 2025 के मौके पर भारत के स्कूलों में पांच दिन की छुट्टियां रहेंगी, जो धनतेरस (18 अक्टूबर) से भाई दूज (23 अक्टूबर) तक जारी रहेंगी.
भारत में त्योहारों का मौसम खुशी और उत्सवों का संदेश लेकर आता है. बच्चों और छात्रों के लिए यह समय खास तौर पर रोमांचक होता है क्योंकि यह उनकी स्कूल और कॉलेज छुट्टियों का समय होता है.
Published at : 14 Oct 2025 05:37 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
