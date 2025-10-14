हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali School Holidays: दिवाली के मौके पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट

Diwali School Holidays: दिवाली के मौके पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट

Diwali School Holidays: दिवाली 2025 के मौके पर भारत के स्कूलों में पांच दिन की छुट्टियां रहेंगी, जो धनतेरस (18 अक्टूबर) से भाई दूज (23 अक्टूबर) तक जारी रहेंगी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 14 Oct 2025 05:37 PM (IST)
Diwali School Holidays: दिवाली 2025 के मौके पर भारत के स्कूलों में पांच दिन की छुट्टियां रहेंगी, जो धनतेरस (18 अक्टूबर) से भाई दूज (23 अक्टूबर) तक जारी रहेंगी.

भारत में त्योहारों का मौसम खुशी और उत्सवों का संदेश लेकर आता है. बच्चों और छात्रों के लिए यह समय खास तौर पर रोमांचक होता है क्योंकि यह उनकी स्कूल और कॉलेज छुट्टियों का समय होता है.

छुट्टियों की घोषणा होते ही वे अपने दोस्तों के साथ घूमने की योजना बनाते हैं और परिवार के साथ त्योहार का आनंद लेते हैं.
छुट्टियों की घोषणा होते ही वे अपने दोस्तों के साथ घूमने की योजना बनाते हैं और परिवार के साथ त्योहार का आनंद लेते हैं.
इस साल भी दिवाली की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और कई राज्यों ने पहले ही स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है, जबकि कुछ राज्य अब इसे फॉलो कर रहे हैं.
इस साल भी दिवाली की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और कई राज्यों ने पहले ही स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है, जबकि कुछ राज्य अब इसे फॉलो कर रहे हैं.
दिवाली रोशनी, मिठाइयों और खुशियों का त्योहार है. राजस्थान में पहले यह छुट्टियां 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित थीं.
दिवाली रोशनी, मिठाइयों और खुशियों का त्योहार है. राजस्थान में पहले यह छुट्टियां 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित थीं.
लेकिन इस साल छात्रों और शिक्षकों की सुविधा को देखते हुए इसे आगे बढ़ाकर 13 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है. इससे बच्चों को दिवाली की तैयारियों और परिवार के साथ त्योहार मनाने का ज्यादा समय मिलेगा.
लेकिन इस साल छात्रों और शिक्षकों की सुविधा को देखते हुए इसे आगे बढ़ाकर 13 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है. इससे बच्चों को दिवाली की तैयारियों और परिवार के साथ त्योहार मनाने का ज्यादा समय मिलेगा.
बिहार और उत्तर प्रदेश में भी दिवाली के अवसर पर कई दिन की छुट्टियों का ऐलान किया गया है. यह निर्णय छात्रों और उनके परिवारों के लिए त्योहार की खुशियों को और बढ़ाने वाला साबित होगा.
बिहार और उत्तर प्रदेश में भी दिवाली के अवसर पर कई दिन की छुट्टियों का ऐलान किया गया है. यह निर्णय छात्रों और उनके परिवारों के लिए त्योहार की खुशियों को और बढ़ाने वाला साबित होगा.
अब छात्र आराम से त्योहार की तैयारियों में जुट सकते हैं और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं. पूरे भारत में स्कूलों में दिवाली के अवसर पर लगभग पांच दिन की छुट्टियां होंगी.
अब छात्र आराम से त्योहार की तैयारियों में जुट सकते हैं और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं. पूरे भारत में स्कूलों में दिवाली के अवसर पर लगभग पांच दिन की छुट्टियां होंगी.
यह छुट्टियां धनतेरस (18 अक्टूबर) से शुरू होकर भाई दूज (23 अक्टूबर) तक जारी रहेंगी. इस दौरान स्कूलों की पढ़ाई-लिखाई नहीं होगी, जिससे बच्चे पूरी तरह परिवार और त्योहार में समय बिता सकें.
यह छुट्टियां धनतेरस (18 अक्टूबर) से शुरू होकर भाई दूज (23 अक्टूबर) तक जारी रहेंगी. इस दौरान स्कूलों की पढ़ाई-लिखाई नहीं होगी, जिससे बच्चे पूरी तरह परिवार और त्योहार में समय बिता सकें.
Published at : 14 Oct 2025 05:37 PM (IST)
Education Diwali Holidays 2025 School Holidays India

