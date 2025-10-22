मुकेश अंबानी को नहीं मिलती सैलरी, जानें कहां से चलाते हैं अपना खर्च?

मुकेश अंबानी ने कोरोना महामारी के समय 2020-21 में यह फैसला किया कि जब तक कंपनी और उसके सभी कारोबार पूरी तरह से पहले जैसी कमाई नहीं करने लगते, तब तक वह सैलरी नहीं लेंगे. वित्त वर्ष 2024-25 में भी उन्हें कोई सैलरी, भत्ते या रिटायरमेंट लाभ नहीं मिला.