मुकेश अंबानी को नहीं मिलती सैलरी, जानें कहां से चलाते हैं अपना खर्च?
मुकेश अंबानी ने लगातार पांचवें साल रिलायंस से कोई सैलरी नहीं ली है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया कंपनी के शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड है.
एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने लगातार पांचवें साल रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) से कोई सैलरी नहीं ली है. उनका कमाई का मुख्य जरिया डिविडेंड है.
Published at : 22 Oct 2025 03:32 PM (IST)
