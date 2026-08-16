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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशट्विशा शर्मा की मौत का खुलेगा राज, 17 अगस्त को दाखिल होगी CBI चार्जशीट

ट्विशा शर्मा की मौत का खुलेगा राज, 17 अगस्त को दाखिल होगी CBI चार्जशीट

Twisha Sharma Death Case: भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI 17 अगस्त को दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी. ये हत्या या आत्महत्या को लेकर जांच के अहम निष्कर्ष सामने आ सकते हैं.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 16 Aug 2026 06:27 PM (IST)
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भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की जांच अब अंतिम दौर में पहुंच गई है. कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, सीबीआई 17 अगस्त को दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी. ऐसे में अब इस मामले में बड़ा सवाल यही है कि ट्विशा शर्मा की मौत हत्या थी या उन्होंने आत्महत्या की थी. चार्जशीट सामने आने के बाद जांच में जुटाए गए सबूतों और सीबीआई के निष्कर्ष से तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है.

17 अगस्त को पेश होगी चार्जशीट

पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 19 अगस्त तक बढ़ाने की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने हिरासत सिर्फ 17 अगस्त तक बढ़ाई और इसी तारीख तक चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया. अब 17 अगस्त की सुनवाई इस मामले के लिए बेहद अहम मानी जा रही है.

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मामले में आरोपी समर्थ सिंह को 21 मई को गिरफ्तार किया गया था. उसकी 90 दिन की वैधानिक अवधि 19 अगस्त को पूरी हो रही है. ऐसे में सीबीआई के लिए 17 अगस्त को चार्जशीट दाखिल करना काफी महत्वपूर्ण है. अगर तय समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी वैधानिक जमानत का दावा कर सकते हैं.

आरोपियों की पैरवी में भी बदलाव

पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता अंकुर पांडे पैरवी कर रहे हैं. उनके मुताबिक, कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त तक बढ़ाई है और इसी दिन सीबीआई अपना चालान पेश करेगी.

वहीं, विशेष कोर्ट में आरोपी गिरिबाला सिंह की ओर से पैरवी कर रहे लीगल एड वकील पिछली सुनवाई में शामिल नहीं हुए. बताया गया है कि लीगल एड वकीलों ने अब इस मामले से खुद को अलग कर लिया है. ऐसे में आगे दोनों आरोपियों की ओर से प्राइवेट वकील पैरवी करेंगे.

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17 अगस्त को खुलेगा राज?

अब सभी की नजर 17 अगस्त की सुनवाई पर है. इसी दिन सीबीआई की चार्जशीट, जांच के निष्कर्ष और दोनों आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्य अदालत के सामने आने की उम्मीद है. इन दस्तावेजों से यह समझने में मदद मिलेगी कि जांच एजेंसी ने ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर क्या निष्कर्ष निकाला है और उसके पीछे कौन से सबूत हैं.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 16 Aug 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Bhopal News MADHYA PRADESH NEWS Twisha Sharma
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